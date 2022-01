https://cz.sputniknews.com/20220117/saty-pro-dva-maresova-se-v-7-mesici-tehotenstvi-chlubi-uhlednym-briskem-17241715.html

„Šaty pro dva.“ Marešová se v 7. měsíci těhotenství chlubí úhledným bříškem

Fanoušci jsou nadšení z nové fotografie těhotné Moniky Marešové. A i když je to jen selfie pořízené v zrcadle, nadšení příznivců manželky Leoše Mareše je... 17.01.2022, Sputnik Česká republika

Na fotografii se Monika objevila v útulném zimním obrazu, na sobě měla pletené přiléhavé šaty světle béžové barvy s vysokým límcem a dlouhými rukávy. Tkanina pečlivě přiléhá k jejímu zaoblenému bříšku.K předjímání otázek fanoušků Monika hned na fotografii označila název firmy, kde si šaty koupila. Je to mladá americká značka oblečení pro ženy Anine Bing.Komentátoři byli zase štědřejší s projevy potěšení a komplimentů. Všichni poznamenávali, jak Monice těhotenství sluší.„Vždycky jste se mi líbila, opravdová dáma. Ale teď, teď jste prostě nejkrásnější. Strašně Vám to sluší,“ napsala jedna komentátorka.Jiná žena žertovala, že v jejím případě by šaty této velikosti vyhovovaly pouze jí, dítě by se tam nevešlo.„V mém případě pro jednu. Těhotenství vám sluší,“ uvedla.V komentářích srdíčka zanechal i budoucí otec dítěte moderátor Leoš Mareš.Za zmínku stojí, že Monika Marešová často upřednostňuje ušlechtilé, jemné odstíny v oblečení, zdůrazňující dokonalost stylu se šperky a účesem. Nedávno zveřejnila foto, na kterém je v béžových pletených šatech s knoflíky a bez podprsenky.Leoš a Monika MarešoviLeoš Mareš je český moderátor rádia Evropa 2, herec a zpěvák. Moderoval show Talentmania, pěveckou soutěž Česko Slovenská Superstar, dále například X Factor či Hlas Československa. V minulém a nynějším ročníku SuperStar usedl do křesla poroty. Monika Marešová (rozená Koblížková) se narodila v roce 1981 a pracovala jako stylistka a módní redaktorka, například v časopise Story.Pár se seznámil v roce 2015 na svatbě svých kamarádů – stylisty Filipa Vaňka a Antonína Petrskovského. O pár let později o tom Leoš dokonce složil píseň, kterou věnoval Monice k narozeninám.V roce 2018 se vzali a 14. října 2021 manželé oznámili, že čekají na přelomu února a března první společnédítě. Leoš má již dva syny, Jakuba a Matěje, z předchozího manželství s Monikou Poslušnou.Leoš a Monika spolu často točí a sdílí vtipná videa, kterými pak společně baví uživatele Instagramu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

