„Snažíte se odvést pozornost?“ Lidi na Twitteru nepodpořili Rakušana, který poděkoval Klausovi

Nový příspěvek vicepremiéra a ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) budí další kontroverze na sociálních sítích. A zdá se, že tentokrát bouřlivou reakci... 17.01.2022, Sputnik Česká republika

Šéf STANu na Twitteru připomněl, že právě před 26 lety, dne 17. ledna 1996, podala Česká republika prostřednictvím předsedy české vlády Václava Klause přihlášku ke členství v Evropské unii. Podle Rakušana Česko od té doby ukazuje svou orientaci na západ a směřuje k prosperitě.A zatímco v komentářích byli ti, kteří se připojili k poděkování, mnozí Rakušanovi připomněli, že Klaus svého rozhodnutí v budoucnu velmi litoval, protože od té doby se v EU hodně změnilo.„Dnes už by to neudělal. Protože je to o hodně jiná EU, než do které jsme tenkrát vstupovali. Nebyla tenkrát socialistická, direktivní a nedemokratická, která dopustí šikanu a mlácení lidí v členských státech,“ poznamenal uživatel jménem Petr Janáč.„Ale je pravda, že to byla jiná EU, než dnes. Byla to EU bez lisabonské smlouvy, bez emisních povolenek, bez povinného očkování a bez fyzikálně nesmyslných motorů pro auta,“ souhlasil s předchozím komentujícím jiný muž.Jiní se domnívali, že kvůli svému současnému stanovisku vůči EU si Václav Klaus nezaslouží poděkování.„On ji podal, ale nechtěl. Takže není zač děkovat,“ komentoval jeden muž.„Já myslím, že poděkování není na místě. Dneska Václav lituje, že mu tu propisku někdo neukradl,“ dodal další.„Klaus by přihlášku nejraději roztrhal. Byla to zásluha svobodného národa,“ zaznělo v komentářích.Mnohem více lidí však zajímaly nedávné skandály STANu spojené s poslancem Janem Farským, financováním hnutí a odvoláním policejního prezidenta, k nimž se Rakušan zatím nevyjádřil.„A co odpověď na důležité otázky? Jak je to s financováním STANu? Jedná se o praní peněz z trestné činnosti, odvolání prezidenta policie, která kauzy Michalíka vyšetřuje, 8 měsíců absence a lhaní poslance @JanFar_sky, jeho náhlý odlet s mezipřistáním na Kypru atd.?“ ptal se jeden uživatel sítě.„Snažíte se odvést pozornost? Radši vyvoďte odpovědnost za Farského a vysvětlete ty podezřelé dary pro STAN,“ napsal předseda hnutí Přísaha Robert Šlachta.„Pane ministře, nás by spíš zajímalo, jak je to s financováním vašeho pochybného hnutí STAN, tajemné schůzky s pol. prezidentem a kancléřem, a také, jak je to s létajícím poslancem Farským. Nic z toho jste zatím důvěryhodně nevysvětlil!!!“ rozhořčuje se třetí uživatel.Na příspěvek Rakušana reagoval rovněž i bývalý europoslanec Pavel Telička, který připomněl, že nad textem přihlášky a memoranda pracoval společně s Josefem Kreuterem.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

eu, václav klaus, kritika, skandál, vít rakušan