„Stačí jedna salva.“ Rusko získá novou zbraň proti letadlovým lodím

RaketyOsm jaderných raketových ponorek projektu 949A má ve výzbroji Severní a Tichooceánské loďstvo. Ponorky vykonávají pravidelně dlouhé plavby ve světovém oceánu, účastní se cvičení. Ponorky Antej, stejně jako bombardéry Tu-22M3, jsou trumfy ruského loďstva v čelení útočným letadlovým lodím. Jejich jediným nedostatkem je stáří.Nejmladší ponorce K-150 Tomsk je letos 26 let, ostatním je již přes 30, což dost pro vojenskou námořní techniku. Ministerstvo obrany RF ale nespěchá s vyřazením Antejů, i když se již vyrábějí ponorky nové generace.Program modernizace byl vyvinut v desátých letech. První jadernou raketovou ponorkou obnoveného projektu bude K-132 Irkutsk (ve výzbroji od roku 1988). Ponorka je v opravě přes 13 let, ale reálná modernizace byla zahájena z řady příčin až v roce 2019. Vrácení ponorky Tichooceánskému loďstvu se očekává letos.Irkutsk získá především nové zbraně. Místo těžkých nadzvukových protilodních raket P-700 Granit dostane lehčí a výkonnější rakety Onyx a Kalibr. Počet se přitom zvýší na 72. Takový arzenál nemá žádná ruská vojenská loď. Antej přitom nepotřeboval ani změnu trupu, byly modifikovány jenom odpalovací kontejnery.Nový život jaderných ponorekJedna neúplná salva z této ponorky stačí na zaručenou likvidaci útvaru letadlové lodi, poněvadž neexistuje systém lodní protivzdušné obrany schopný odrazit hned několik desítek vysokorychlostní munice. Bojová síla Antejů bude navíc stále větší. Brzy dostane do výzbroje hypersonické Zirkony, jež budou umístěny ve stejných zařízeních jako Kalibry. Dokonce na Západě uznali, že nemají čím sestřelit nové ruské rakety.Bojový informační a ovládací systém Omnibus-M zjednoduší a zautomatizuje četné úkony. Bude navíc obnovena téměř celá elektronická náplň, ponorka získá moderní komunikační prostředky a vodní akustický systém.Po Irkutsku se do loděnic vydá K-442 Čeljabinsk. Práce potrvá do roku 2025.Jaderný lovecPonorky 949A byly v osmdesátých a devadesátých letech skutečným průlomem. Byla to nová etapa v rozvoji jaderných ponorek, které čelily podle koncepce asymetrické reakce útvarům letadlových lodí. Ve srovnání s předchůdci z projektů 659 a 675 byly tyto ponorky méně hlučné, rychlejší, měly třikrát víc munice a kardinálně lepší zbraně.Jejich hlavním „argumentem“ bylo 24 nadzvukových protilodních raket Granit, jež letí k cíli ve výšce 25 metrů až 17 kilometrů, a dokážou vyvinout rychlost až 2,5 Machů. Má se za to, že pouhá jedna raketa s pronikající bojovou hlavicí o hmotnosti 750 kg vyřadí loď prvního stupně. Granity byly umístěny mimo pevný trup, v bočních kontejnerech s náklonem 40 stupňů. Každá ponorka má navíc dva 650mm a čtyři 533mm torpédomety s 28 torpédy.Hlavní energetické zařízení je blokové: dva jaderné reaktory a dvě parní turbíny o celkové kapacitě 98 tisíc koní. Pomocné funkce vykonávají dva dieselové generátory o kapacitě 8 700 koní. Délka plavby je neomezená, autonomní činí asi 120 dní. Posádka není velká, 107 námořníků.Útočný tandemNámořní velení ale nespoléhá výhradně na modernizaci. K prioritám patří nákup víceúčelových jaderných raketových ponorek čtvrté generace 885M Jaseň-M. Dnes má vojenské námořnictvo tři tyto ponorky, K-561 Kazaň, K-573 Novosibirsk a přední ponorku K-560 Severodvinsk.Mají optimalizovaný obtok trupu, obnovené radioelektronické zbraně, moderní zařízení a materiály.Všechny komponenty jsou vyrobeny v Rusku, Dříve bylo třeba hodně věcí nakupovat v zemích bývalého SSSR.Kromě deseti 533mm torpédometů má Jaseň osm univerzálních vertikálních odpalovacích zařízení, v každém má 5 Kalibrů. V závislosti na úkolu mají různou modifikaci, protilodní, protiponorkovou anebo pro útok na pozemní cíle. Ponorka dokáže nést také výkonnější P-800 Onyx pro střelbu na velké cíle nad vodou a také perspektivní Cirkony.Ponorky nové a předcházející generace se plánuje používat v těsném spojení, Antej bude „plovoucím arzenálem“, kdežto méně nápadný Jaseň bude vykonávat průzkum a určovat cíle.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

