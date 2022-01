https://cz.sputniknews.com/20220117/velka-britanie-poskytuje-zbrane-ukrajine-maji-ji-pomoci-v-pripade-ohrozeni-ze-strany-ruska-17249989.html

Velká Británie poskytuje zbraně Ukrajině. Mají ji pomoci v případě ohrožení ze strany Ruska

Britský ministr obrany Ben Wallace v pondělí uvedl, že Spojené království poskytuje lehké obranné systémy Ukrajině, a to kvůli možnému ohrožení ze strany Ruské... 17.01.2022, Sputnik Česká republika

O tom, že se Velká Británie rozhodla dodat zbraně Ukrajině, informoval Wallace, když vystupoval v parlamentu.Připomeňme, že Rusko opakovaně odmítlo obvinění Západu a Ukrajiny z „agresivních akcí“ s tím, že nikoho neohrožuje a nechystá se na nikoho útočit. Výroky o „ruské agresi“ jsou dle něj používány jako záminka pro umístění další vojenské techniky NATO poblíž ruské hranice. Ruské ministerstvo zahraničí navíc dříve poznamenalo, že západní prohlášení o „ruské agresi“ a možnosti pomoci Kyjevu bránit se proti ní jsou směšné i nebezpečné.I přesto ale někteří tvrdí, že u hranic s Ukrajinou je nyní dle odhadů až 100 tisíc ruských vojáků. Západní a ukrajinští zpravodajci navíc uvádí, že by ruská invaze na Ukrajinu mohla propuknout už v prvních měsících tohoto roku. Moskva to ale opakovaně popírá.Oficiální mluvčí prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov navíc prohlásil, že Rusko přesouvá jednotky na svém území a dle vlastního uvážení. Podle něj to nikoho neohrožuje a nikoho by to nemělo znepokojovat.Dodejme, že Rusko zároveň po Severoatlantické alianci požaduje záruky, že se Ukrajina nikdy nestane jejím členem. NATO se k tomu ale nechce zavázat. Argumentuje tím, že každá země má právo o svých spojencích rozhodovat sama a bez vnějšího tlaku.Napjatá situace se minulý týden stalapředmětem diskuzí hned několika schůzek, tyale k ničemu konkrétnímu nevedly. Wallace v současné chvíli pozval svéhoruskéhokoleguSergeje Šojgua na návštěvu Londýna, kterou navrhuje v příštích několika týdnech.Za zmínku stojí i to, že o stávající situaci na východě Evropy v pondělí v Kyjevě jednala i německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková. Ta vyzývá k mírovému řešení sporu s Ruskem a myslí si,že by možnáagrese proti Ukrajině vyšla Moskvu draho. Baerbocková bude brzy jednats ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem, v úterý kvůli tomu letí do MoskvySledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

