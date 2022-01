https://cz.sputniknews.com/20220117/vetsina-populace-uz-se-trasovat-nebude-jak-se-zmeni-pravidla-17245594.html

Většina populace už se trasovat nebude. Jak se změní pravidla?

Většina populace už se trasovat nebude. Jak se změní pravidla?

Ministerstvo zdravotnictví ČR změnilo pravidla trasování. Hygienici budou přednostně trasovat nakažené koronavirem do 18 let a nad 65 let. Ostatním přijde SMS... 17.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-17T15:50+0100

2022-01-17T15:50+0100

2022-01-17T16:47+0100

česko

koronavirus

praha

nemoc

ministerstvo zdravotnictví

nákaza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0f/16183219_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b3699db2edc1700b7f9c1b39e03f83e1.jpg

Změny v nařízeních se podle mluvčího resortu odvíjejí od diskuze s expertními skupinami. Následně je projednává vláda.Podle Jakoba je takový postup i v souladu s doporučeními Světové zdravotnické organizace (WHO) a Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC).Narozené v letech 1958 až 2003 čeká sebetrasováníLidé narození v letech 1958 až 2003, tedy mezi 19 a 64 lety věku, se v případě nákazy či kontaktu s pozitivním budou muset sebetrasovat. Doposud mohli také čekat na hovor od krajských hygienických stanic. Ten už ale od pondělí nepřijde.Sebetrasovací formuláře vyplnilo v minulém týdnu mezi 6500 a 8000 nakažených denně. Jen v Praze jich v neděli bylo téměř 2000 a ve Středočeském kraji téměř tisícovka. Od začátku využívání této možnosti formulář vyplnilo téměř 700 tisíc lidí, což je zhruba čtvrtina všech pozitivních případů od začátku epidemie. Hygienici data využívají pro trasování a případný telefonát, tak může být kratší.Data o trasování ukazují, že v pracovních dnech minulého týdne se dařilo kontaktovat zhruba 40 procent nově pozitivních a 75 procent rizikových kontaktů do 24 hodin. Hygienici a pracovníci externích call center Chytré karantény provolali v pracovní dny více než 100 tisíc minut, hovorů bylo přes 30 tisíc.Ve středu to bylo dokonce více než 125 tisíc minut a ve čtvrtek přes 35 tisíc hovorů. V pracovní dny minulého týdne bylo pozitivně testováno 11,5 tisíce až 13 200 osob. Externích trasujících bylo zapojeno přes 900 denně, hygieniků 500 až 735 denně.Úspěšnost trasování se v krajích liší. Zatímco v Praze, která se potýká s extrémním nárůstem nových případů, se do 24 hodin podaří kontaktovat jen osm procent pozitivních, v Moravskoslezském, Ústeckém a Jihočeském kraji je to přes 70 procent.Nejnižší má Praha také sedmidenní průměr vytrasovaných rizikových kontaktů. Za poslední týden je 2,24, vyšší než čtyři mají naopak v Pardubickém a Karlovarském kraji, kde je méně obyvatel.

praha

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

koronavirus, praha, nemoc, ministerstvo zdravotnictví, nákaza