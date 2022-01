https://cz.sputniknews.com/20220117/vlada-by-si-mela-polozit-otazku-co-udelat-aby-co-nejsirsi-verejnost-citila-duveru-k-vakcine-nazor-17247144.html

Vláda by si měla položit otázku, co udělat, aby co nejširší veřejnost cítila důvěru k vakcíně. Názor

Existuje nebezpečí masového odchodu hasičů a policistů? Kritici povinného očkování z řad těchto profesí představili petici proti podobnému opatření. Za několik... 17.01.2022, Sputnik Česká republika

Marek Obrtel: Ochrana veřejného zdraví je hezká věc, ale nemůže to příliš kolidovat s lidskými právy a svobodami. Je to míněno tak, že cestou ochrany lidského zdraví nelze téhož člověka zničit tím, že se mu zakáže provozovat výkon zaměstnání atd. Nezapomínejme ani na Listinu základních lidských práv a svobod. Už v Obecném ustanovení (Článek 1) se říká, že lidé jsou svobodní a rovni v důstojnosti i v právech. S fenoménem vakcinace, kdy tu jsou vedle sebe očkovaní a z různého důvodu neočkovaní, přichází riziko, a vlastně už i praxe rozdělování lidí. Tak to být nemá.Abychom vybředli teď z kruhu, řekněme si, že tu máme tři kategorie: Do první patří jedinci, kteří podlehli strachu z onemocnění a kteří jsou velice sugestibilní (pozn. případy iatropatogenie, pozn. aut.). Tito cupitali do očkovacích center ihned, dobrovolně a rádi. A jakmile to šlo, nechali si píchnout očkovací látku.Do druhé skupiny náleží ti, kteří by do očkovacího centra sami od sebe nešli, ale uvědomili si, že je výhodné dát si „covidovou tečku“, aby mohli pokračovat v práci bez reálných či teprve avizovaných sankcí. Těmto lidem někteří zaměstnavatelé mohou i vyhrožovat, že jinak budou odříznuti od svých živností. Představa ztráty příjmu a neschopnosti splácení úvěrů, to zamává i otrlými povahami. Tito lidé si řeknou, že dobře nedělají, ale podvolí se tlaku.Třetí skupina je skálopevně rozhodnutá, že si pro sebe definovala rizika, vyhodnocuje je jako nepřijatelná, tito lidé se zkrátka nenaočkují. Jaké jsou počty kterých, to bych musel hádat, čas to ukáže přesně. Ale znám osobně z praxe odmítače očkování, kteří risknou i ztrátu zaměstnání. Ale to vůbec ještě neznamená, že všichni z posledně jmenované kategorie musí automaticky vymlouvat očkování ostatním. Musím konstatovat, že každý má právo rozhodnout v této souvislosti o sobě sám.Přece jen, kdybych vás poprosil o kvantifikaci, alespoň přibližnou… ČTK na konci roku uvedla, že „mezi lékaři je očkováno 88 %“ z nich.Mám kolem sebe kolegy, kteří vakcinaci nechtějí. Řekl bych, že z 300 neočkovaných si to 90 dát skutečně nechce.Odstupující policejní prezident to asi přestřelil, když hovořil, že možná odejde až 10 000 policistů…Toto číslo je asi nadsazené.Dnes Lidové noviny uvedly, překvapivě, že třetí dávka možná ubírá na imunitě, což prý potvrdili někteří lidé z oboru.Pokud vládě vadí, že tu jsou lidé naladěni proti vakcíně, měla by si položit otázku, co udělat, aby co nejširší veřejnost onu důvěru mohla cítit. Nakonec to vše není ani tak o covidu jako o lidech samých.Mám osobní teorii: určitá chyba v systému je už tak veliká, že v rámci covidu „nic nevadí“, resp. na covid se dá svést úplně vše, a i nějaké to podivné „opatření“ omluvit. Vážně by úřad klidně přihlížel i k tomu, kdyby se exodus hasičů, policistů, zdravotníků opravdu konal? Máme v národě takové moudro – „čím hůř, tím líp“. Bylo by velice, velice smutné, kdyby se hrálo dle tohoto scénáře.To by byla destabilizace.Zlí jazykové říkají, že nestabilní stát se lépe privatizuje. Znám názory, dle nichž je „covid politika“ (nikoli covid sám) – cesta k přerozdělení majetku. Nechci se opakovat, ale je to všechno o lidech. Kdyby odpovědným činitelům šlo o věc, pokusili by se udržet bezpečnostní a zdravotnické složky, jako je třeba záchranná služba. Tragické by to bylo ve chvíli, kdyby vláda nad tím de facto mávla rukou, ale maskovala to nějakými populistickými prohlášeními.Generál Švejdar přestřelil v odhadu, kolik lidí by mohlo odejít ze zaměstnání kvůli očkování. Chyba je, že se tím vůbec musí zabývat… Znám se v branži s těmi, kteří řekli, že to udělají, pokud tlak na ně zesílí. Přitom třeba některé naše nemocnice mají ve vedení i lidi, kteří zaměstnancům očkování horem dolem necpou. Nepodporují to a na své lidi netlačí. Všechno to má více poloh…Pokud by někdo odejít chtěl, riskuje ztrátu výhod a odstupného?To je právě ta věc. Existují paragrafy o porušení pracovní kázně. Hrozbu jeho uplatnění se podařilo zažehnat, v daném případě pro to chybí racionální důvod. Ještě se to dá zaonačit tzv. nesplněnými podmínkami pro výkon zaměstnání či zdravotní nezpůsobilostí (neočkováním). Ale i tak to všechno silně kulhá.Mimochodem se třeba stalo, že vakcinovaný personál onemocněl a oddělení pak táhli lidé, kteří zrovna očkování neměli. Už jen zde je vidět určitá absurdita.Plyne z toho něco?„Rebelujícím“ zaměstnancům hrozí, že nedostanou výsluhu či odstupné… V zahraničí neočkovaným zvedli pojistné. Řada lidí uvažuje o rekvalifikaci. Uvedl jsem, že očkovaný lékař stejně může onemocnět. Očkování neznamená bezinfekčnost. Proto je třeba vidět to střízlivě a nedělat z toho účelové politikum.Děkujeme za rozhovor.Poznámka:Podle lékařů a dalších odborníků je očkování proti covidu-19 jediné řešení pandemie. Český prezident Miloš Zeman a premiér Petr Fiala také považují očkování za jedinou cestu z krize.Předseda Světové zdravotnické organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus na konci prosince vyzval světové lídry, aby k 1. červenci 2022 zajistili očkování 70 procent populace planety.V roce 2021 92 ze 194 zemí – členů WHO – nedokázaly dosáhnout stanového cíle očkování 40 % populace. Podle Ghebreyesuse to vedlo k nekontrolovanému šíření a mutaci viru.Momentálně je v České republice kompletně naočkováno 6 730 347 lidí (62,9 %, 72,1 % starších 12 let) a 6 887 140 lidí (64,4 %, 73,8 % starších 12 let) alespoň jednou dávkou. Celkem bylo podáno 16 485 054 dávek. Ve frontě na rezervaci aktuálně čeká 133 224 registrovaných zájemců.

česká republika

