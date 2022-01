https://cz.sputniknews.com/20220117/z-kazachstanu-se-vratilo-ctrnact-letadel-s-ruskymi-mirotvorci-video-17241448.html

Z Kazachstánu se vrátilo čtrnáct letadel s ruskými mírotvorci. Video

Z Kazachstánu se vrátilo čtrnáct letadel s ruskými mírotvorci. Video

Více než tucet letadel s ruskými mírotvorci ze sil OSKB přijelo zpět do Moskvy, sdělilo ruské ministerstvo obrany. 17.01.2022, Sputnik Česká republika

Návrat všech mírových jednotek na místa stálého nasazení má být dokončen do 19. ledna.Prostesty v KazachstánuHromadné protesty začaly v Kazachstánu v prvních dnech roku 2022 – obyvatelé měst Žanaozenu a Aktau na západě země vystoupili proti dvojnásobnému zvýšení cen zkapalněného plynu. Později se protestní akce rozšířily na jiná města, mj. na Almaty, dřívější metropoli a největší město této země: začalo tam drancování, bojovníci útočili na státní úřady. Odvetou zavedly úřady v celé zemi výjimečný stav a zahájily protiteroristickou operaci.Ráno 5. ledna vláda podala demisi a prezident se postavil do čela Rady bezpečnosti. Na prvním zasedání Rady bezpečnosti pod jeho vedením zcharakterizoval Tokajev situaci v Kazachstánu jako podkopání celistvosti státu a oznámil, že požádal OSKB o pomoc „v překonání teroristické hrozby“. Rada kolektivní bezpečnosti OSKB přijala rozhodnutí poslat do Kazachstánu kolektivní mírové síly pro normalizaci situace v zemi. Ve čtvrtek 13. ledna bylo oznámeno úspěšné ukončení mise OSKB, příslušníci mírových sil se z Kazachstánu.

