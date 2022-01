https://cz.sputniknews.com/20220118/armada-eu-vznika-pred-nasima-ocima-pet-tisic-vojaku-je-jenom-zacatek-biji-na-poplach-euroskeptici-17252908.html

Armáda EU vzniká před našima očima? Pět tisíc vojáků je jenom začátek, bijí na poplach euroskeptici

Armáda EU vzniká před našima očima? Pět tisíc vojáků je jenom začátek, bijí na poplach euroskeptici

Nizozemští euroskeptici se domnívají, že přední politici z EU mají v plánu postupně vytvořit unijní armádu. Aktivisté z Nexit Denktank na svém twitterovém účtu... 18.01.2022, Sputnik Česká republika

V loňském roce začala od řady evropských politiků zaznívat slova o nutnosti zajištění strategické autonomie Evropské unie, která by mimo jiné předpokládala založení evropských pohotovostních sil a možnost rozmístění vojáků na území členů EU. Tento názor nabral na síle poté, co se západní země setkaly s následky afghánské krize v důsledku náhlého stažení amerických vojsk z Afghánistánu.Britská média uvádějí, že v rámci realizace plánu zajištění strategické autonomie evropští politici zvažují rozmístění pěti tisíc vojáků v řadě zemí Evropské unie. Ministryně obrany Nizozemska Kajsa Ollongrenová přitom podotýká, že vojenský kontingent, který může být rozmístěn v Evropě, není Armádou Evropské unie.Její slova však nezní dost přesvědčivě pro nizozemské euroskeptiky z Nexit Denktank, který tvrdí, že tato iniciativa je právě tím prvním krokem k vytvoření unijních ozbrojených sil.Aktivisté z Nexit Denktank, kteří usilují o výstup Nizozemska z Evropské unie, si také myslí, že evropští politici se vyhýbají používání sousloví Armáda EU jen kvůli tomu, že to nebude mít dostatečnou podporu mezi obyvateli.Vojenská samostatnost EU a postoj USAV loňském září šéf evropské diplomacie Josep Borrel prohlásil, že samostatné jednání Bruselu ve vojenské oblasti by nemělo dělat Washingtonu žádný problém.Jako příklad uvedl evakuaci z Kábulu, jejíž bezpečnost zajistily síly USA.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

