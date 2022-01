https://cz.sputniknews.com/20220118/bez-kvalitniho-tymu-nemuze-clovek-uspet-fiala-odhalil-svych-14-poradcu-17250506.html

„Bez kvalitního týmu nemůže člověk uspět.“ Fiala odhalil svých 14 poradců

„Bez kvalitního týmu nemůže člověk uspět.“ Fiala odhalil svých 14 poradců

Premiér Petr Fiala představil 14 svých poradců, kromě ekonomů a právníků jsou mezi nimi také lékaři nebo experti na vzdělávání. Členy poradního sboru včera na... 18.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-18T07:21+0100

2022-01-18T07:21+0100

2022-01-18T07:21+0100

česko

česká republika

vláda české republiky

petr fiala

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/06/14752339_0:0:1547:870_1920x0_80_0_0_c2bbec3d34cb97f5d6d57c4b1a34cb17.jpg

Mezi Fialovými poradci tak například uvidíme hlavní ekonomku a členku dozorčí rady Raiffeisenbank Helenu Horskou nebo hlavního ekonoma BH Securities Štěpána Křečka.Na zdravotnictví má premiér k ruce profesora 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a přednostu Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM Ivana Netuku a proděkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Petra Gála, který je také specialistou na dětskou chirurgii a traumatologii, navíc je zakladatelem Národního úrazového registru.Média již dříve přinesla informace, že poradcem premiéra pro otázky zahraniční politiky a bezpečnosti bude bývalý velvyslanec v Izraeli a prorektor Vysoké školy CEVRO Institut Tomáš Pojar. Elektronizaci státní agendy a digitální transformaci bude mít na starosti viceprezident Hospodářské komory, místopředseda Rady vlády pro informační společnost a dlouholetý expert ODS na digitalizaci Zdeněk Zajíček. S médii a dezinformacemi bude premiérovi vypomáhat předseda Nadačního fondu obětem holokaustu a bývalý generální ředitel vydavatelství Lidové noviny, Economia a Vltava Labe Media Michal Klíma.Ve vzdělávání a školství bude radit ředitel Středoevropského technologického institutu na Masarykově univerzitě Jiří Nantl. Ve Fialově týmu budou také ekonom se zaměřením na ekonomii práce, veřejného sektoru, školství a vzdělávání Daniel Münich, ekonomický analytik David Havlíček, hlavní analytička Hospodářské komory Karina Kubelková a vedoucí Katedry sportovních her a člen vědecké rady na Masarykově univerzitě Jiří Nykodým.Fialovi budou radit také specialista na zemědělskou politiku a vedoucí kanceláře europoslankyně za ODS Veroniky Vrecionové Jakub Kajzler a vedoucí kanceláře europoslance občanských demokratů Alexandra Vondry, odborník na monitoring a analýzu legislativy Evropské unie Ondřej Krutílek.Fiala chce zbavit Česko závislosti na ruském plynu„Nechceme a nemůžeme být jednosměrně závislí na ruském plynu,“ prohlásil český premiér Petr Fiala po jednání s předsedou Evropské rady Charlesem Michelem. Podle premiéra by plyn měl být jenom přechodným zdrojem. Perspektivu vidí v pokračování prosazování jádra jako čistého zdroje energie v kombinaci s rozvíjením obnovitelných zdrojů.„Nebylo by dobré, aby evropské země a jejich energetická soběstačnost byly příliš závislé na Rusku. To, co se odehrává, a signály, které máme, jen potvrzují správnost pozice naší vlády, pokud jde o další rozvoj naší energetické politiky: nechceme a nemůžeme být jednosměrně závislí na ruském plynu,“ podtrhl premiér.Pokud jde o obnovitelné zdroje, jde podle něj mj. „o fotovoltaiku na střechách veřejných budov a soukromých domů“.Připomeňme, že na konci minulého roku řada zemí EU obvinila ruský Gazprom z omezování dodávek plynu do EU v období špičkových cen energií, protože se domnívaly, že ruský dodavatel, který pokrývá asi 40 % potřeb plynu v EU, manipuloval s evropskými cenami.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220116/zeman-okomentoval-vyrok-pekarove-adamove-a-take-cestu-farskeho-a-co-sam-prezident-17235816.html

https://cz.sputniknews.com/20220117/fiala-chce-zbavit-cesko-zavislosti-na-ruskem-plynu-jake-vychodisko-ze-situace-vidi-17238128.html

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

česká republika, vláda české republiky, petr fiala