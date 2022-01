https://cz.sputniknews.com/20220118/cesti-vojaci-jedou-na-ukrajinu-budou-ucit-ukrajinskou-armadu-jak-bojovat-s-donbasem-17261029.html

Čeští vojáci jedou na Ukrajinu. Budou učit ukrajinskou armádu, jak bojovat s Donbasem?

Čeští vojáci jedou na Ukrajinu. Budou učit ukrajinskou armádu, jak bojovat s Donbasem?

Situace na Ukrajině a okolo této východoevropské země se vyostřuje. Je předmětem zatím ještě studeného sporu mezi Západem a Ruskem.

A co v této situaci dělá Česká republika? Místo toho, aby se snažila přispět k diplomatickému řešení, aby dělala vše proto, aby se Ukrajina a Evropa vyhnuly válce, tak posílá na Ukrajinu vojáky. Ale ne ledajaké. Speciální jednotku.Tým příslušníků českých speciálních sil se má na přelomu února a března zapojit do cvičení Silver Saber na Ukrajině. S ukrajinskými elitními jednotkami mají procvičovat společné postupy, vyplývá ze schváleného plánu cvičení české armády v zahraničí. Informovala o tom Mladá Fronta Dnes.V Plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraniční účastí na rok 2022, podepsaném ještě premiérem Andrejem Babišem, se tyto manévry řadí do kategorie bilaterální a regionální spolupráce. A o co v Silver Saber půjde? „Rozvoj interoperability s mezinárodním partnerem. Schopnost používání společných postupů, procedur a terminologie. Cvičení podpoří spolupráci obou SOF jednotek. Podpora NATO Defence. Plán při rozvoji Ozbrojených sil UKR,“ popisuje náplň plán.Jen pro upřesnění. Jestli nedojde k válce, tak má česká armáda v plánu letos cvičit s Ukrajinci minimálně ještě jednou. Na přelomu října a listopadu by se na Slovensku měly uskutečnit manévry Clear Sight. U našich sousedů budou společně střílet jednotky Maďarska, Německa, Polska, Slovenska, Česka, americké armády a Ukrajiny. Cílem tohoto cvičení je mimo jiné „prohloubení schopností prvků - průzkumu, HUMINT a UAV v mezinárodním prostředí, příprava průzkumných jednotek v rámci výcvikové aktivity V4“. To je ta spolupráce Visegrádské čtyřky?Současná vláda nejen, že problém v manévrech s ukrajinskou armádou a přímo na Ukrajině nevidí. Naopak ji vítá. Třeba taková ministryně obrany Jana Černochová v zapojení českých vojáků do cvičení žádný problém nevidí. „Obecně platí že obranná spolupráce v podobě společných cvičení v rámci NATO musí pokračovat i přes vypjaté vztahy s Ruskem,“ řekla pro portál Informačního centra NATO v Praze natoaktual.cz.Vypadá to, že si vláda naší země neuvědomuje, jak vážná je situace. Vláda chce a bude dráždit Rusko. Ale až se packou ožene, bude nás bolet nejen nos.RozhovorO manévrech české speciální jednotky na Ukrajině Sputnik hovořil s poslancem za SPD a členem sněmovního zahraničního výboru Jiřím Kobzou.„Neumím si představit, jak naši vojáci cvičí bok po boku s ukrajinskými nacionalisty z útvarů jako Azov či Pravý sektor. Rovněž mi není jasné, proč by naše armáda měla cvičit v zemi, která není členem NATO a kde je dlouhodobá občanská válka. Rozuměl bych tomu, kdyby se účastnili např. humanitární mise nebo byli součástí mírových sborů OSN, což ale není tento případ,“ říká politik.Situace okolo Ukrajiny i v samotné zemi se vyostřuje. Je vhodné, aby čeští speciálové cvičili na Ukrajině?„Principiálně jsem proti vojenským dobrodružstvím našich vojáků v cizině (zejména mimo území států NATO) a už vůbec nesouhlasím s tím, aby to bylo pod cizím velením a v cizím zájmu. Naše armáda má především chránit území a obyvatele České republiky. Rozhrabovat cizí ohniště není jejím úkolem. Proto by měla cvičit zejména zde,“ říká bývalý diplomat.A co budou Ukrajince učit? Jak bojovat proti civilistům na východě Ukrajiny? To bychom se neukázali v dobrém světle…„Tak to bych také rád věděl. Budou je učit zacházení s nově dodanými zastaralými americkými zbraněmi a raketami? Ukázat se v dobrém světle našim „transatlantickým spojencům“ může být pro někoho zajímavé, ale co na to svědomí? Afghánská zkušenost nestačila?“ ptá se poslanec za SPD Jiří Kobza.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

