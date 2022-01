Dita Charanzová se stala první českou političkou, která dokázala obhájit post místopředsedkyně EP

https://cz.sputniknews.com/20220118/dita-charanzova-se-stala-prvni-ceskou-politickou-ktera-dokazala-obhajit-post-mistopredsedkyne-ep-17259930.html

Místopředsedkyně Evropského parlamentu Dita Charanzová uspěla v prvním kole hlasování a obhájila svou funkci ve vedení EP. Během hlasování česká politička... 18.01.2022, Sputnik Česká republika

Dnes si poslanci Evropského parlamentu volí své vedení. V současné době má Česká republika ve vedení europarlamentu dva představitele. Jedním z nich je místopředsedkyně EP Dita Charanzová, která obhájila svůj mandát již v prvním kole hlasování, když získala podporu ze strany 406 poslanců. Svým znovuzvolením do vedení EP Dita Charanzová zajistila Česku minimálně jedno místopředsednické křeslo. To druhé ještě bude muset vybojovat první místopředseda České pirátské strany a současný místopředseda europarlamentu Marcel Kolaja, který v prvním kole zvolen nebyl, získal totiž jen 241 hlasů ze 341 potřebných ke zvolení.Politička a diplomatka Dita Charanzová, která již necelých osm let působí jako poslankyně Evropského parlamentu za hnutí ANO, na svém twitterovém účtu vyjádřila vděk svým kolegům, kteří ji podpořili. Česká republika měla za celou dobu celkem šest svých představitelů ve vedení Evropského parlamentu. Kromě Dity Charanzové a Marcela Kolaji to byli Miroslav Ouzký za ODS, Libor Rouček za ČSSD, Pavel Telička (byl zvolen za hnutí ANO, později stranu opustil) a Oldřich Vlasák za ODS.Zvolení předsedkyně EP Dříve jsme informovali o tom, že bývalá místopředsedkyně Evropského parlamentu, občanka Malty Roberta Metsolaová, byla v prvním kole zvolena absolutní většinou novou předsedkyní Evropského parlamentu, aby nahradila náhle zemřelého Davida Sassoliho. Její kandidaturu podpořilo 458 poslanců z 690.Metsolaová byla nominována jako kandidátka na funkci předsedkyně největší frakcí v EP – Evropskou lidovou stranou. Bude první ženou v této funkci od roku 1999.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

