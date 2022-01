Doněcká lidová republika informovala o příchodu nové skupiny bojovníků Pravého sektoru

„Pokud jde o můj komentář ke škole, můžu říci, že to, co jsem viděla, je rozhodně děsivé. Je děsivé to vidět. Nevěděla jsem, že se to děje. Jak jsem to uviděla, škola je poměrně velká a učí se tu hodně žáků a jejich výuka závisí na přítomnosti školy v jejich obci. Rozhodně nemůže být cílem pro ostřelování škola. Tohle je civilní infrastruktura,“ uvedla Relanderová novinářům.