Připomeňme, že ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v úterý jednal s německou ministryní zahraničí Annalenou Baerbockovou, která je na návštěvě v Moskvě. Dotyční diskutovali o aktuálních politických otázkách. Lavrov označil jednání za „užitečné“ a dodal, že navzdory rozdílům mohou země „postupně postupovat vpřed“.Nyní se k věci vyslovil také generální tajemník NATO, a to na online konferenci v Německu.Bezpečnostní zárukyBěhem jednání ruská strana upozornila na návrhy Moskvy o bezpečnostních zárukách, které byly zveřejněny na konci roku 2021.Ruský ministr také novinářům prozradil, že Ruská federace v průběhu týdne očekává reakci Západu na bezpečnostní návrhy. Perspektiva rozvoje dialogu bude podle něj záviset na jednání USA a NATO.Annalena Baerbocková následně potvrdila připravenost Německa diskutovat o bezpečnostních otázkách.Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg následně reagoval na otázku, kdy hodlá aliance Rusku odpovědět. Uvedl, že to NATO plánuje udělat velmi brzy.Nord Stream 2Lavrov a Baerbocková také jednali o procesu certifikace plynovodu Nord Stream 2. V tomto případě ruský ministr svou německou kolegyni upozornil, že politizace projektu je kontraproduktivní.Německá ministryně zahraničí uvedla, že použití energie jako „zbraně“ ze strany Ruska by „mělo důsledky“. „A to včetně tohoto plynovodu,“ poznamenala Baerbocková.Sakce proti RuskuRuský ministr dále vyjádřil naději, že hrozby zavedení nových sankcí proti Rusku nehovoří o skutečném záměru zavést nová omezení.Rozmístění ruských vojskNásledně Lavrov Baerbockové vysvětlil, že rozmístění jednotek na svém území a podle vlastního uvážení je právem Ruska, jakožto nezávislého státu.Dále Lavrov zdůraznil, že Rusko nedává důvody pro eskalaci krize na východní Ukrajině. Upozornil také na „rozhodující vliv na kyjevský režim“ ze strany Spojených států a uvedl, že Rusko vítá případnou pomoc Spojených států při ukrajinském urovnání.Znovuspuštění „normandského formátu“Šéfka německého ministerstva zahraničí mimo jiné upozornila na důležitost zintenzivnění procesu řešení ukrajinské krize v tzv. normandském formátu.Pozastavení vysílání RT DEV neposlední řadě představitelé ministerstev zahraničí Ruska a Německa jednali o situaci s pozastavením vysílání RT DE v Německu. Lavrov upozornil na nutnost zajištění rovných podmínek pro práci médií jak v Rusku, tak v Německu.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

