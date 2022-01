https://cz.sputniknews.com/20220118/hana-horka-zemrela-svobodna-prohlasil-volny-a-nastval-cechy-to-je-debil-vzkazuji-17254293.html

Hana Horká zemřela svobodná, prohlásil Volný a naštval Čechy. To je debil, vzkazují

Bývalý poslanec Lubomír Volný zveřejnil na svém blogu příspěvek, věnovaný smrti zpěvačky Hany Horké následkem koronaviru, kterým se nechala úmyslně nakazit. 18.01.2022

Volný ve svém příspěvku několikrát přirovnává pandemii koronaviru k biologické válce. Podle něj Hana Horká v této válce „svou bitvu o vlastní život prohrála, vyhrála ovšem bitvu o svou duši i svobodu“.„Někteří z nás se rozhodli projít nemocí, která má míru přežití v jejich věkové kategorii 99,9 %, a zemřeli, jiní se rozhodli pro ‚vakcinaci‘, která je měla zachránit, a také zemřeli,“ píše Volný s tím, že někteří umírají jako „svobodní lidé“ a jiní — „se znamením Šelmy“ — tak Volný nazývá vakcinace.Na příspěvek Volného upozornil na Twitteru bloger známý pod přezdívkou Poslední skaut.V komentářích se okamžitě zvedla bouře rozhořčení. Lidé hovořili o chování Volného ostře a emotivně.„Umřel člověk, který měl jiné názory než já, ale nenapadlo by mě jeho smrt využívat tímhle způsobem. Možná by si covid měl otestovat sám na sobě,“ reagoval jeden uživatel.„Jsem zvědav, jestli z toho někdo vyvodí trestní oznámení nebo žalobu. Lubomír Volný a podobní morální mrzáci, lháři a šiřitelé životu nebezpečných dezinformací by měli být trestáni nejpřísněji, jak lze. Ustupovat očividné lži jako relevantnímu názoru nelze!“ důrazně prohlásil jiný.„Fascinující. Píše o zneužití smrti paní Horké médii. Přitom je to on, kdo její smrti využívá a chová se jako hyena,“ okomentoval další.Uživatel jménem Karel Vála poznamenal, že lidé možná mutují stejně jako viry, a v tomto případě „Volný se proměnil na jukebox mluveného slova“.Další uživatel vyjádřil své rozhořčení: „Co musí být člověk za lidskou zrůdu, aby do vyjádření soustrasti po úmrtí člověka napsal do stejného textu capslockem: NEPODLEHNĚME“.V komentářích se objevil také i fanoušek zpěvačky, který nevěděl, že byla proti očkování.„#HankaHorká s kapelou #Asonance se míhala mým životem 25 let. Zpráva o její smrti byl šok. To, jestli byla #antivax, to jsem nevěděl, v každém případě si tuto cestu vybrala sama. Ale že se najde někdo, kdo toho využije pro sebeprezentaci, to je děs,“ okomentoval muž jménem Roman Jelínek.Zazněly i méně ostré odpovědi.„Já ten dopis chápu prudce optimisticky. I zabedněncovi došlo, že svět je krapet složitější a není všechno 100% bílé nebo černé, a začal pracovat s poměrem ‚99.9 %’. Vy si asi neuvědomujete, čeho jste svědky! Evoluce v této subkultuře! V přímém přenosu! Darwin funguje?“ napsal na Twitteru jeden komentující.„Je to text, který je velice uctivý a naprosto v pořádku. Ta paní byla dospělý, svéprávný, svobodný člověk. Jen naprostý kretén se může dopustit tak nechutných urážek ve smyslu ‚byla obětí antivaxerské scény‘. Nebyla. Byla svéprávná a svobodná. Rozhodla se za sebe. Respekt,“ podpořil názor Volného jeden z komentátorů.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

