Kanada poslala na Ukrajinu příslušníky speciálních jednotek, oznámila média

Kanada přesunula část speciálních jednotek na Ukrajinu na pozadí stupňování napětí ve vztazích Ruska a Západu, oznámila televizní stanice Global News s... 18.01.2022, Sputnik Česká republika

Podle informace televizní stanice jde o přesun „menšího kontingentu kanadského pluku speciálního určení“. Jak sdělily zdroje, je to „součást pokusu spojenců v NATO zadržet ruskou agresi na Ukrajině a určit cesty pro poskytování pomoci ukrajinské vládě“. Speciální jednotky pomohou kromě toho v evakuaci kanadských diplomatů v případě „rozsáhlé agrese“.Oficiální osoby nepotvrdily Global News tuto informaci.Jak podotýká Global News s odvoláním na vládní údaje, Kanada vyčlenila od roku 2014 Kyjevu pomoc v částce přibližně 700 milionů USD včetně instruktorů a nesmrtících zbraní.Západní média a politici nejednou hovořili o přesunech ruských vojsk k hranici s Ukrajinou a připravovaném „vpádu“ do sousední země.Rusko odmítá tvrzení, že plánuje „vpád“ na Ukrajinu. Ruské úřady opakovaně prohlašovaly, že přesuny vojsk po vlastním území jsou vnitřní záležitostí země. V Kremlu ujistili, že to nikoho neohrožuje a nehodlají na nikoho útočit.Vladimir Putin již dříve nejednou zdůraznil, že další rozšiřování NATO na východ a rozmístění útočných zbraní na ukrajinském území a v sousedních zemích – to jsou pro Moskvu červené čáry.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

