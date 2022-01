Kuje Fiala pikle proti partnerovi? Pirát zveřejnil senzační odhalení

https://cz.sputniknews.com/20220118/kuje-fiala-pikle-proti-partnerovi-pirat-zverejnil-senzacni-odhaleni-17252667.html

Premiér Petr Fiala využívá slabé chvilky hnutí STAN? Pirátský senátor poukázal na spojitost s odhalením informací o podezřelém financování hnutí a novým... 18.01.2022, Sputnik Česká republika

Peníze nesmrdí. Jen by vás kvůli nim neměli bodnout do zad. Ne, nejde o recenzi na nový kriminální hit Devadesátky. Je to záležitost ryze soudobá a hlavní roli v ní hraje politické hnutí STAN a premiér Petr Fiala, kterému koaliční partneři připisují part Dona Corleoneho.Asi víte, o co jde. V posledních týdnech se upozorňovalo na to, že vládní hnutí STAN dostalo peníze od firem ovládaných společnostmi z Kypru. Další údajně pocházely od firmy s trestně stíhaným spolumajitelem.Na sponzorské dary přicházející v posledních měsících na transparentní účet STAN upozornila v polovině prosince Mladá fronta DNES. Podle listu šlo o částky 100 000 až 200 tisíc korun. Posílaly je podle deníku firmy, které ovládají stejní lidé, respektive společnosti, které ovládají firmy z Kypru nebo v minulosti kyperské firmy založily.Server Seznam Zprávy dnes napsal, že spolumajitel firem, které darovaly hnutí STAN několik milionů korun, je trestně stíhaný v daňové kauze. Podle serveru jsou sponzorské firmy jako WEEE, REMA Systém, DBK management či East Building manažersky a akcionářsky propojené. Ekonomický deník v dubnu 2019 napsal, že policie obvinila společnost REMA Systém a další právnické subjekty, ale také jejich majitele, z daňového úniku, který vznikl prostřednictvím předražené reklamy.Následně státní zástupci stíhání některých obviněných zrušili, některé subjekty jsou však nadále stíhány, jak si ověřily Seznam Zprávy u zdroje z vedení policie. Rakušan přijetí darů hájí tím, že o trestním stíhání některých sponzorů vedení hnutí nevědělo.Zavání to babišovinou? Tak si počkejte na tuhle informaci. Vypálil ji do mediálního prostoru neúspěšný kandidát na šéfa Pirátů a senátor za tutéž stranu Lukáš Wagenknecht. Naznačil, že STANu jde po krku premiér Petr Fiala.„Bývalá firma nového poradce pana premiéra rozesílá echo ohledně financování koaličního partnera/konkurenta STAN do médií, které pak vyjde ráno před mimořádnou schůzí,“ napsal na Twitteru pirátský politik.Wagenknecht má na mysli Miloše Růžičku, někdejšího spoluvlastníka PR agentury Bison & Rose. Tato agentura v minulých dnech vybraným médiím posílala informaci o podezřelém financování hnutí STAN firmou REMA System. Čili, agentura dala médiím echo na politického konkurenta ODS Petra Fialy.Náhoda, nebo povolební vyřizování účtů? Kvůli tomu, jak hnutí STAN dělá vládě problémy, mnohem větší než Piráti, se můžeme přiklonit k názoru, že premiér Fiala chce STAN zpacifikovat. A pěkně drsně. Aby si hnutí příští čtyři roky příliš nevyskakovalo.O podezřelém financování hnutí STAN a o politickém vyřizování účtů hovořil Sputnik s poslankyní za SPD a místopředsedkyní sněmovního výboru pro zdravotnictví Karlou Maříkovou.„Pokud jde o pravdivý údaj (o podezřelém financování, poznámka Sputniku), tak jde o velmi závažnou věc obzvláště, když ministr vnitra je pan Rakušan ze STANu. Už samotné podezření by mělo vést k tomu, aby rezignoval na tuto funkci, a ministerstvo vnitra by neměl vést nikdo ze STANu. Podívejme se, co dělali v rámci předvolební kampaně ohledně Babiše, který měl nakoupit přes offshorové firmy nemovitosti z doby, kdy ještě nebyl v politice, a to, aniž by to měli prokázané. A jak se chovala média a jaký vytvářela tlak. V tomto případě „štěknou“ a je ticho,“ říká paní poslankyně.Pirátský senátor Lukáš Wagenknecht uvedl, že „bývalá firma nového poradce pana premiéra rozesílá echo ohledně financování koaličního partnera/konkurenta STAN do médií, které pak vyjde ráno před mimořádnou schůzí“. Co si o tomto zákulisním boji myslíte? To je ta nová, morálně lepší vláda?„Tak to si možná mysleli jejich naivní voliči, ten, kdo je sledoval nemohl věřit, že to bude morálně lepší vláda. Všichni víme, že koalice vznikly jen proto, aby se tyto strany dostaly k moci a vyšachovaly Babiše, jelikož jim bylo jasné, že samy by se některé subjekty do Sněmovny už nedostaly,“ míní paní Maříková.Může kauza podezřelého financování STAN zlomit vaz vládní koalici, nebo to skončí, jako vždy v Česku - vyšumí to?„Samozřejmě by to zlomit vaz koalici mohlo, jelikož mít takového koaličního partnera by byla nejen ostuda, ale v případě ministra vnitra by se mohlo jednat také o střet zájmů, pokud by se tím začala zabývat policie a vzhledem k tomu, že strana dostala peníze od trestně stíhaného podnikatele, který vede spor se státem.Tady se ukáží jejich morální zásady a proklamovaná slušnost ODS pana premiéra Fialy, kterou se prezentoval. V opačném případě se budou držet u moci za každou cenu, aby nepřišli o koryta. Teď se ukáže, co jsou zač,“ říká poslankyně za SPD Karla Maříková.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

