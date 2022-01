https://cz.sputniknews.com/20220118/naha-jsi-krasna-svudna-belohorcova-odhalila-sve-dokonale-telo-pri-zapadu-slunce-17256388.html

„Nahá jsi krásná!“ Svůdná Belohorcová odhalila své dokonalé tělo při západu slunce

Modelka a moderátorka Zuzana Belohorcová již několik let žije se svou rodinou v teplých krajinách. Jejím domovem je nyní Tenerife, kde si užívá tepla a... 18.01.2022, Sputnik Česká republika

Moře, písek, západ slunce a drink v ruce. Tak vypadá snová dovolená pro mnohé z nás. Někteří však mají to štěstí a užívají si tyto malebné výhledy a vše s nimi spojené den co den. Řadí se mezi ně i Belohorcová, která si užívá pohled na západ slunce nad mořem z vlastního balkonu. A někdy je u toho zcela nahá!Taková velmi odvážná fotografie se objevila na jejím instagramovém profilu. Zuzana má přes sebe jen průhledný župánek a pod ním… nic. Snímek ani nepotřeboval komentář, a tak k němu kráska připojila jen pár hashtagů: #belohorkalifestyle, #reallife, #myworld,#sunsetlover.A fanouškům spadla brada. Málokdo by totiž čekal, že se maminka dvou dětí odváží jít s kůží na trh.A přidávali se další: „Nádherná západovka.“Lidé se tak shodovali na tom, že je Zuzana zachycena velmi půvabně a sexy, nikoli však vyzývavě a lacině.Pozornost vzbudilo zejména to, co dotyčná (ne)měla na sobě.Zuzana BelohorcováZuzana Belohorcová je na Slovensku známá jako moderátorka počasí a erotického pořadu Láskanie. V minulosti moderovala i erotickou show v Česku – Peříčko, vysílanou na televizní stanici TV Nova. Na televizi Markíza moderovala také reality show Big Brother.Od roku 2012 Zuzana Belohorcová bydlela se svým manželem Vlastimilem Hájkem a dětmi (Salma, Nevio) na Floridě. Když se s manželem rozhodli opustit slunečné Miami, nejvíce jim chyběl jejich život na pláži. Proto hledali podobné místo v Evropě, kde je to podle nich bezpečnější. Jako první si vybrali Marbellu ve Španělsku. Ale nelíbilo se jim chladné počasí, často tam pršelo. Rodina se proto rozhodla pro nové místo pobytu a brzy se přestěhovala na ostrov Tenerife, kde mají svá sídla i jiné české celebrity.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

