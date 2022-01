https://cz.sputniknews.com/20220118/nejsem-vasim-podrizenym-generalni-prokurator-sr-neunesl-kritiku-korcoka-kvuli-sve-ceste-do-ruska-17255972.html

Nejsem vašim podřízeným! Generální prokurátor SR neunesl kritiku Korčoka kvůli své cestě do Ruska

Nejsem vašim podřízeným! Generální prokurátor SR neunesl kritiku Korčoka kvůli své cestě do Ruska

Návštěva Ruska slovenským generálním prokurátorem Marošem Žilinkou pořádně rozvířila vody mezi ústavními činiteli na Slovensku. Tentokrát se do slovenského... 18.01.2022, Sputnik Česká republika

Generální prokurátor Slovenské republiky Maroš Žilinka po své cestě do Moskvy snad neměl ani den, aniž by se nesetkal s kritikou vůči svému rozhodnutí navštívit Rusko a zúčastnit se oslav 300. výročí ruské prokuratury. Další kolo kritiky na adresu Žilinky včera rozpoutal šéf slovenské diplomacie Ivan Korčok, který poznamenal, že by se slovenský generální prokurátor neměl setkávat s ruským protějškem Igorem Krasnovem, který se nachází na evropském sankčním seznamu. Korčok také vyslovil své zklamání, že Maroš Žilinka svou návštěvu předem nekonzultoval s diplomaty a prohlásil, že mu dá své číslo, aby se s ním mohl kdykoliv poradit.Takové jednání ze strany ministra zahraničí se Žilinkovi zjevně nezamlouvalo, což generální prokurátor dal jasně najevo na svém facebookovém profilu. Maroš Žilinka ve svém příspěvku připomněl, že generální prokurátor mu není podřízený a vyzval ho k zachování objektivity a důstojnosti.Kritika ze strany vládních silVůči Žilinkově návštěvě Ruska se již vymezili premiér Slovenska Eduard Heger a místopředseda vlády a šéf strany Svoboda a Solidarita Richard Sulík. Včera se na stránce strany SaS na adresu slovenského prokurátora objevila další výtka, v níž zástupci strany podotkli, že návštěva Žilinky proběhla na pozadí údajného zastrašování představitelů ruské opozice a zatčení opozičního aktivisty Alexeje Navalného, kvůli čemuž se cesta Maroše Žilinky stala mezinárodní ostudou a hrozbou pro bezpečnost celého Slovenska.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

