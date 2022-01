https://cz.sputniknews.com/20220118/nejsvudnejsi-atletka-na-svete-ukazala-video-z-behani-v-kratkych-sortkach-17248043.html

Nejsvůdnější atletka na světě ukázala video z běhání v krátkých šortkách

Nejsvůdnější atletka na světě ukázala video z běhání v krátkých šortkách

Německá běžkyně Alica Schmidtová, která je podle Busted Coverage nejsvůdnější atletkou světa, uveřejnila na Instagramu nové video. 18.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-18T00:54+0100

2022-01-18T00:54+0100

2022-01-18T00:54+0100

svět

sport

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/11/17249676_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_535c13c3bf166331685b8b4105968d02.jpg

Sportovkyně ukázala fragment tréninkového běhu. Pózovala v šedých přiléhavých šortkách a černém tričku. Uživatelé v komentářích označili její video za sexy a energické.2. října Schmidtová uspořádala pro své fanoušky módní přehlídku na Instagramu. Zveřejnila několik fotografií v různých outfitech a požádala své sledující, aby je ohodnotili v komentářích.V roce 2017 Schmidtová obsadila druhé místo s německým týmem ve štafetě na 4x400 m na mistrovství Evropy do 20 let. O dva roky později vyhrála běžkyně bronz ve štafetě na mistrovství Evropy do 23 let.Mistrovství EvropyAktuálně se v EU koná mistrovství Evropy v házené mužů 2022. 15. ročník evropského šampionátu hostí mezi 13. až 30. lednem 2022 Maďarsko a Slovensko.Slovenská média píší o tom, že vedení Německého házenkářského svazu (DHB) vnímá kriticky a skepticky rozdílná protipandemická opatření během mistrovství Evropy.Zatímco ty na Slovensku chválí, přístup Maďarska kritizuje.V Bratislavě a Košicích mohou být haly zaplněny maximálně na 25 procent (2513 a 2086 diváků), ale v sousední zemi jsou plně vytíženy.„Jsem opravdu velmi zvědavý, jak to půjde dál na tomto turnaji, když vidíte, že v Budapešti je 20 000 diváků a nikdo nenosí roušku,“ řekl trenér Německa Alfred Gislason.Jeho svěřenci hrají zápasy v bratislavské D-skupině, na úvod porazili Bělorusko 33:29, přičemž na stadionu bylo přibližně 1200 diváků. Den předtím sledovalo v Budapešti zápas domácího družstva s Nizozemskem více než 20 000 fanoušků.„Každý den nás všechny testují a zdá se, že se to tady dělá velmi dobře. No odtud slyšíte, že to probíhá trochu jinak,“ poznamenal.Opatření v Bratislavě pochválil i sportovní ředitel DHB Axel Kromer.„Máme tu přesně ty normy, které známe i od nás. Bylo by dobré, kdyby tomu tak bylo i v Maďarsku. I když atmosféra tam samozřejmě dělá opět reklamu házené, ale dělat to na úkor infekce není v našem zájmu,“ citovala ho agentura dpa.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sport