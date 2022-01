https://cz.sputniknews.com/20220118/nemecke-urady-mohou-byt-zapojeny-do-pronasledovani-rt-de-rekl-lavrov-17257827.html

Německé úřady mohou být zapojeny do pronásledování RT DE, řekl Lavrov

Německé úřady mohou být zapojeny do pronásledování RT DE, řekl Lavrov

Ruská federace má důvod se domnívat, že německé úřady mají přímý vztah k útlaku RT DE v Německu, řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. 18.01.2022, Sputnik Česká republika

„Máme důvod se domnívat, že německá vláda má přímý vliv na to, co se děje (utlačování RT DE v Německu),“ řekl po jednání se svou německou kolegyní Annalenou Baerbockovou.Moskva může být nucena omezit práci německých médií, řekl LavrovMoskva očekává, že Berlín jako smluvní strana mezinárodních smluv a dohod přijme opatření, která nebudou diskriminovat kanál RT DE, uzavřel šéf ruské diplomacie.Na situaci kolem RT zareagoval i Svaz novinářů Ruska, který předal německé ministryni zahraničí Annaleně Baerbockové dopis o nebezpečí zpolitizovaného přístupu k práci ruských novinářů v Německu.Předtím televizní kanál s odkazem na šéfredaktorku Margaritu Simoňjanovou uvedl, že Russia Today spouští nový nepřetržitý zpravodajský kanál v němčině - RT DE. Zpravodajská studia kanálu se nacházejí v Moskvě a Berlíně a RT DE bude vysílat zprávy, talk show a dokumentární filmy. V den spuštění televize YouTube nový kanál zablokoval.V srpnu obdržela společnost RT DE oficiální zamítnutí žádosti o udělení vysílací licence od Lucemburska, které odkazovalo na „informace a analýzy německých úřadů“. V září YouTube trvale uzavřel dva kanály RT DE za údajné „porušení pravidel komunity“. RT DE byla přitom na čtvrtém místě z hlediska vlivu mezi německy hovořícími médii a podle údajů Tubular Labs předhonila Deutsche Welle a další německá média.Později ruský velvyslanec v Berlíně Sergej Něčajev řekl, že Rusko „rozhodně“ odpoví na zastavení vysílání televizního kanálu RT DE v Německu. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová a ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov již dříve uvedli, že Rusko může být nuceno na to reagovat. Jak sdělili agentuře RIA Novosti v tiskové službě mediálního managementu Berlín-Brandenburg (MABB), 17. prosince 2021 zahájil mediální regulátor soudní řízení proti RT DE Productions GmbH v souvislosti se spuštěním programu. Tobias Schmid, mluvčí německých mediálních regulátorů a vedoucí evropského mediálního dozoru, o této situaci „informoval Eutelsat“, sdělili v MABB.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

