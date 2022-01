https://cz.sputniknews.com/20220118/polsko-a-cesko-se-po-peti-hodinach-jednani-o-dole-turow-nedohodly-17262608.html

Polsko a Česko se po pěti hodinách jednání o dole Turów nedohodly

Ministryně životního prostředí Anna Hubáčková se v úterý vydala do Varšavy, kde měla v plánu jednání týkající se sporu kvůli těžbě v polském hnědouhelném dole... 18.01.2022, Sputnik Česká republika

Hubáčková se po jednání nechala slyšet, že je stále ještě nutné prodiskutovat určité body. Neupřesnila však, oč konkrétně by se mělo jednat.Liberecký hejtman Martin Půta je ale přesvědčen, že jsou obě strany blízko dohodě. Ani on ale nebyl konkrétnější.Zmiňme, že česká strana zamířila k sousedům s poměrně velkou skepsí, jelikož i sám Půta původně otevřeně přiznával, že netuší, co konkrétně může od jednání čekat.Hubáčková v této souvislosti podotýkala, že se vydává do Varšavy jednat o smlouvě, která byla z větší části dohodnuta už loni v září. Zde se ale Poláci a Čechů neshodli například na době jejího trvání.Před cestou Hubáčkové se navíc v médiích objevily zprávy o tom, že Polsko chce snížit dohodnutou částku, která zněla na 45 milionů eur (1,1 miliardy Kč), a to na 25 milionů eur (611 mil. Kč). To ale Hubáčková nesouhlasně odmítla. Stejně tak dotyčná odmítla námitku, že se ČR chová vůči polským sousedům podobně, když je obešlo těžbou v dole ČSM na Karvinsku.Spor o důl TurówDůl Turów, společně s elektrárnou, vlastní skupina PGE a v této oblasti je hlavním zaměstnavatelem. Skupina plánuje, že zde bude těžba aktivní až do roku 2044. Turów je svým uhlím důležitý především pro sousední elektrárnu. V plánu je i rozšíření dolu z Žitavy do Bogatyně, což představuje rozšíření na 30 kilometrů čtverečních.Na konci května soud vyhověl české žádosti a vydal předběžné opatření, ve kterém Polsku nařídil „bezodkladné pozastavení“ těžby. To vláda ve Varšavě odmítla. Od 20. září proto Polsku naskakuje pokuta půl milionu eur denně, v přepočtu 12,7 milionu korun.Varšava zatím tvrdí, že pokutu platit nebude. Evropská komise už avizovala, že v pravý čas vyzve Polsko k úhradě pokuty, která má směřovat do unijního rozpočtu. Ve hře je i možnost odečtení peněz z unijních prostředků směřujících do Polska.Polští odboráři ze svazu Solidarita pokutu i pozastavení těžby v Turówě odmítají a mají za to, že unijní soud ve věci nemá pravomoc rozhodovat. V Lucemburku chtějí odevzdat petici, která označuje rozhodnutí soudu za „bezprecedentní pokus přivlastnění si kompetencí, které nepředpokládají smlouvy, na kterých je založená EU“.Dne 26. září polský premiér Mateusz Morawiecki oznámil varšavské návrhy na vyřešení situace s dolem. Jedná se podle něj o finanční podporu Polska obyvatelům příhraničních regionů České republiky při realizaci projektů souvisejících s čištěním vody, výstavbou protihlukových bariér a dalšími investicemi. Je bez pochyb, že daný spor velmi narušil česko-polské vztahy.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

