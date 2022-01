https://cz.sputniknews.com/20220118/polsti-geografove-vytvorili-podrobnou-mapu-sveta-zaklinace-foto-17247893.html

Polští geografové vytvořili podrobnou mapu světa Zaklínače. Foto

Polští geografové vytvořili podrobnou mapu světa Zaklínače. Foto

Zaměstnanci Fakulty geografie a regionálních studií Varšavské univerzity vyvinuli mapu vesmíru fantasy ságy polského spisovatele Andrzeje Sapkowského o... 18.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-18T06:27+0100

2022-01-18T06:27+0100

2022-01-18T06:27+0100

svět

polsko

mapa

seriál

zaklínač

netflix

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1116/08/11160808_88:0:1260:659_1920x0_80_0_0_faeb6f70f3d6256f5cb1677f1ea71ad3.jpg

Mapa je inspirována díly Sapkowského a dalších autorů popisujících svět vytvořený spisovatelem. Obsahuje předměty zmíněné ve všech knihách, filmech a v seriálech, počítačových hrách a komiksech. Pro úplnost kresby byla doplněna mnoha vymyšlenými vedlejšími názvy a zeměpisnými objekty. Umístění zemí, pohoří a hlavních řek je v souladu s dříve předloženými fanouškovskými mapami.Díky mapě budou moci fanoušci ságy zjistit, kde se nachází příbytek zaklínače Kaer Morhen a hlavní město země Temerie Wyzima, vidět vzdálenost od souostroví Skellige do Cintry, a také porozumět geopolitice severního Království a topografie kontinentu.Sága o zaklínači je série knih Andrzeje Sapkowského, z nichž první vyšla v roce 1986 a poslední v roce 2013. Děj se odehrává na fiktivním kontinentu, který připomíná středověkou Evropu, kde vedle lidí žijí kouzelná stvoření a monstra. Hlavním hrdinou je zaklínač Geralt, který loví příšery.Od premiéry série počítačových her o Geraltovi z Rivie, polského studia CD Project Red, fanoušků ságy jen přibývá. Třetí díl s názvem The Witcher 3: Wild Hunt se stal celosvětovým hitem, prodej knih explodoval. Sbírka povídek Poslední přání byla přeložena do 29 jazyků. Natáčení dobrodružství Bílého vlka Netflixem zpečetilo Geraltovu pozici hrdiny světové popkultury. Seriál The Witcher překonala rekord v oblíbenosti a stala se nejsledovanějším seriálem Netflix v historii. Měsíc po premiéře jej zhlédlo až 76 milionů uživatelů.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

polsko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

polsko, mapa, seriál, zaklínač, netflix