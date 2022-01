https://cz.sputniknews.com/20220118/primluvim-se-za-vas-u-lavrova-vzkazuje-danko-korcokovi-chce-aby-nechal-sefa-zalobcu-na-pokoji-17254861.html

Přimluvím se za vás u Lavrova, vzkazuje Danko Korčokovi. Chce, aby nechal šéfa žalobců na pokoji

Šéf Slovenské národní strany (SNS) a bývalý předseda parlamentu Andrej Danko se zastal slovenského generálního prokurátora Maroše Žilinky kvůli jeho cestě do... 18.01.2022, Sputnik Česká republika

Danko se zapojil do sporu mezi Korčokem a Žilinkou, který na Slovensku sklízí kritiku za svůj odmítavý postoj k obranné dohodě s USA i za svou cestu do Moskvy. Podle šéfa slovenské diplomacie Žilinkova schůzka s ruským generálním prokurátorem Igorem Krasnovem, který je na sankčním seznamu EU, nebyla v pořádku.Podle předsedy mimoparlamentní opoziční strany Žilinkova cesta do Ruska není trestný čin, ale naopak šlo o splnění jeho povinností. Na podobnou akci prý může vycestovat i do Německa, Francie či Spojených států.Bývalý předseda Národní rady si neodpustil rýpnutí do šéfa slovenské diplomacie. Korčok, jak připomíná Danko, byl totiž v Rusku už dvakrát, ale ani jednou se tam nesetkal s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem.Korčok byl naposledy v Rusku loni v říjnu, kdy navštívil Nižnij Novgorod, kde odhalil pamětní desku a zasadil památný strom u příležitosti 100. výročí narození Alexandra Dubčeka, který v tomto městě strávil část svého mládí. S Lavrovem se Korčok setkal o měsíc dříve v New Yorku během zasedání Valného shromáždění OSN.V pondělí Korčok zkritizoval Žilinkovu cestu do Moskvy a vytkl mu, že ji se slovenskou diplomacií nekonzultoval. Ministr uvedl, že může dát generálnímu prokurátorovi své telefonní číslo, aby se s ním příště poradil. Žilinka na Facebooku záhy reagoval, že generální prokurátor coby ústavní činitel není podřízený ministrovi zahraničí.Před svou cestou do Moskvy Žilinkův resort odmítl dohodu o obranné spolupráci se Spojenými státy. I navzdory námitkám generální prokuratury vláda dohodu minulou středu schválila. Nyní o ní musí hlasovat Národní rada a podepsat prezidentka Zuzana Čaputová. Opozice se obává, že dohoda připraví Slovensko o část suverenity a udělá ze země terč.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

