Rakušan tvrdí, že ve STANu nejsou žádní zloději a vrací kontroverzní dary

„Jen dodržovat zákon zřejmě nestačí. Postoj veřejnosti respektujeme a zohlednili jsme ho. Žádné peníze nám nestojí za to, abychom riskovali důvěru lidí. Hnutí STAN vrátí veškeré dary, které přišly od parlamentních voleb, tedy 3 420 000 korun. Předsednictvo navíc rozhodlo, že STAN se obejde bez firemních darů. A to až do projednání novely zákona, který zpřísní zákon o financování stran,“ uvedl ministr vnitra.