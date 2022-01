https://cz.sputniknews.com/20220118/rusofobie-a-vrchol-arogance-caputova-si-kopla-do-zilinky-kvuli-ceste-do-moskvy-a-blaha-nemohl-mlcet-17258042.html

Rusofobie a vrchol arogance. Čaputová si kopla do Žilinky kvůli cestě do Moskvy a Blaha nemohl mlčet

Rusofobie a vrchol arogance. Čaputová si kopla do Žilinky kvůli cestě do Moskvy a Blaha nemohl mlčet

Generální prokurátor Slovenska Maroš Žilinka se v posledních dnech stal hlavním terčem kritiky ze strany slovenských politiků, připojila se k nim i prezidentka... 18.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-18T20:13+0100

2022-01-18T20:13+0100

2022-01-18T20:13+0100

slovensko

ľuboš blaha

zuzana čaputová

maroš žilinka

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1119/45/11194565_0:0:2513:1415_1920x0_80_0_0_fafe9f119958f79ac47763c74fb9f22b.jpg

Když jste ústavní činitel v evropské zemi, nemusíte dělat moc, aby se na vás strhla lavina kritiky, stačí jen zavítat do Ruska. Právě tímto se podle vrcholných slovenských politiků provinil generální prokurátor Slovenska Maroš Žilinka, který Rusko nejen navštívil, ale také podepsal dohodu o spolupráci mezi resorty se svým ruským protějškem Igorem Krasnovem. Vlna kritiky a výčitek vyvrcholila dnes, když krok Žilinky odsoudila prezidentka Zuzana Čaputová.Jak poznamenal mluvčí slovenské prezidentky Martin Strižinec, generální prokurátor Maroš Žilinka se setkal s Krasnovem, který je na evropském sankčním seznamu, a právě tohle Čaputové přišlo naprosto nevhodné. Prezidentce se nelíbilo ani to, že Žilinka svou chybu dosud nepochopil.Další dvojí metr?Po vyjádření své pozice vůči moskevské návštěvě Maroše Žilinky se pod palbou kritiky ocitla již samotná prezidentka. Místopředseda Směru-SD a poslanec Ľuboš Blaha totiž prohlásil, že jednání Čaputové v této situaci není nic jiného než vrchol arogance. Kromě toho je Rusko zahraničním partnerem Slovenské republiky a spolupráce mezi resorty je nezbytná pro společný boj proti mezinárodnímu zločinu a terorismu.Dále Blaha zdůraznil uplatnění dvojího metru ze strany prezidentky, když na jedné straně kritizuje spolupráci slovenské a ruské prokuratury, a na straně druhé mlčí, když ministr zahraničí Ivan Korčok přijímá velvyslance Saudské Arábie, kde se běžně porušují práva žen. Stejně to třeba platí i v případě spolupráce se Spojenými státy, které pronásledují zakladatele WikiLeaks Juliana Assange.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ľuboš blaha, zuzana čaputová, maroš žilinka