Scestný argument Naďa, Korčoka, a Krúpu: 23 krajín má dohodu s USA a my nie! Názor

Nasledujúce porekadlo určite poznáte: Keď dvaja robia to isté, tak to nie je to isté! A z tohto by som sa chcel v nasledujúcich riadkoch odpichnúť. 18.01.2022, Sputnik Česká republika

Včera sme unisono v diskusných reláciách v televíziách TA3, STV a Markiza od zástupcov OĽaNO Naďa a Krúpu i diplomata nominovaného stranou SAS počuli stále opakovaný smiešny argument. Keď má 23 štátov vojenské dohody s USA, máme ju mať aj my aj keď sme jedinou krajinou na východnej hranici, ktorá ju nemá? Naozaj páni ministri a pán predseda výboru? Musíme? Tak toto je bod A.A ako znie bod B? Ani jedna z tých 23 krajín nechovala na svojom území 23 rokov inú armádu. A to je ten problém! Keď odišli sovietske vojská v roku 1991 všetci politické garnitúry unisono tvrdili, že už nikdy nebudeme trpieť na našom území cudzie vojská. No a prešlo 30 rokov a prišla generácia politikov, ktorí inváziu v roku 1968 nezažili, s degradovanou výučbou ich to v školách nenaučili a v dejepisoch si prečítali o vojenskej „pomoci“ možno 10 riadkov, ak ich vôbec čítali?A nečítali ani informácie o tom, že by americké vojská z nejakej krajiny aj odišli, okrem vzácnej výnimky Afganistan, kde sa ani so svojimi supermodernými zbraňami nevedeli presadiť proti pastierom oviec a stratili množstvo vojakov. Týždeň, čo týždeň ich dovážali domov v rakvách. A tak s hanbou hanbúcou vrátili Afganistan teroristickej organizácii Taliban. Okrem spomínanej výnimky tu platí to socialistické: „S americkou armádou na večné časy a nikdy inak!" Platí to najmä o Nemecku, kde sa jej nedokázali zbaviť od druhej svetovej vojny.Na otázku, načo vlastne potrebujeme takúto zmluvu, dokázal ako tak argumentovať iba diplomaticky minister Korčok. Minister Naď nevedel niekoľko krát odpovedať na otázku: „Či nás Rusko ohrozuje?" Vykrúcal sa z tejto jasne odpovede ako slizký had. No a predseda branno bezpečnostného výboru NRSR Krúpa primitívne zachádzal do Krymu, ktorý nemá a ani nikdy nebude mať akýkoľvek súvis so Slovenskom. Nie sme ani strategické miesto a nikdy sme neboli súčasťou Sovietskeho zväzu a referendum by ani pod samopalmi u nás neprešlo, lebo tu záujem o vstup do Ruska nebol, nie je a ani nikdy nebude.A tento super „inteligentný“ politik Krúpa, tvrdí, že USA sú najsilnejší a najschopnejší spojenec, ktorý vie najrýchlejšie reagovať. Tohto poslanca vedomostne radím až na tretie miesto za bla-bla-poslankyňu Tabakovú a ministerku Remišovú. Tie dva unikáty asi nikto neprekoná. A predčiť toto duo nedokáže predčiť ani jeho ironické ďakovanie dvom vládam SMER-u, ktoré pripravili takúto zmluvu.Podstatné je však to, že ju zmietli zo stola, ale krátkozraký Krúpa to už nepovie. Tento poslanec s nejasným vzdelaním, keď používa pred menom PhDr., sa stavia na čelo vraj väčšiny Slovákov, za ktorých sa snaží hovoriť i napriek tomu, že dostal vo voľbách iba chudobných 1864 (slovom tisícosemstoštyridsaťšesť) hlasov. A takýto človek s minimom voličských hlasov zastáva vysokú funkciu v parlamente. Je to naozaj postavené na hlavu, aby poslanec s takou slabučkou podporou voličov šéfoval jednému z najdôležitejších výborov len preto, lebo pracoval niekoľko rokov na ministerstve.No a pritom Krúpa sa správa ako najmúdrejší majiteľ Slovenska. Dokazuje to aj jeho včerajší výrok v reakcii na plánované referendum SMER-u, keď poznamenal: „Referendum je pre SMER ako liek na prostatu!“ Je to naozaj „hlboká filozofická“ myšlienka! Verím, že po jeho extemporé v diskusných reláciách aj drvivá väčšina z tých 1864 voličov mu už nikdy nedá žiadny hlas. A preto je aj proti referendu, pretože by skôr skončil na smetisku dejín.Ale som rád, že si celkovo vládna koalícia toto uvedomuje a jej argumenty: návrat, zlodejov, mafiánov a korupcie (tá super funguje aj teraz) sú argumenty, ktorým ani sami neveria.Na záver si dovolím poukázať ešte na argumenty nielen našich politikov, od kedy sme v Európskej Únii. Stále sa s krajinami EÚ snažia porovnávať, ak chcú niečo presadiť. V súčasnosti je to vehementne v očkovaní, predtým to bolo v rôznych oblastiach, ktoré vláda i všelijaké organizácie presadzovali. Je to typický slovenský folklór. Žiaľ, čo sa týka základných životných potrieb, ako sú platy, životné a sociálne podmienky, tam sa radšej neporovnávame, lebo by nebolo s čím a prečo.Ľutujem len jednu vec, že v EÚ je taká situácia, že scestné činy politikov sa zatiaľ prehliadajú. A keďže ich netrestajú v celej Európe, tak sa nemajú ako trestať ani u nás. Ale verím, že aj v tejto problematike sa raz budeme opičiť po krajinách Európskej Únie, tak ako sme položili socializmus, alebo ako vznikla africká jar.

