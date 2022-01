https://cz.sputniknews.com/20220118/slovaky-strasne-rozesmalo-to-na-cem-se-dohodli-heger-a-pekarova-adamova-17262218.html

Slováky strašně rozesmálo to, na čem se dohodli Heger a Pekarová Adamová

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová dnes navštívila Slovensko, kde se setkala s tamní prezidentkou Zuzanou Čaputovou a premiérem Eduardem... 18.01.2022, Sputnik Česká republika

„Za necelý půlrok bude Česká republika předsedat Evropské unii a Slovensko Visegrádské skupině. Panuje mezi námi shoda na celé řadě priorit, jako je ochrana demokracie, podpora Ukrajiny a nezbytnosti jaderné energie jako součásti energetické mixu,“ uvedla Pekarová Adamová po setkání s Hegerem.Předseda slovenské vlády dodal, že s českou političkou hovořil také o obranné dohodě mezi SR a USA. Heger po setkání potvrdil, že kompasy Česka a Slovenska jsou sladěny a země se dívají na svět stejně. Oba představitelé se tak během jednání shodli na prosazování čestné politiky.Čestná politika?!Slova o nutnosti prosazovat čestnou politiku uvedl politik ve svém příspěvku velkými písmeny a tím vyvolal v následných komentářích opravdovou bouři. Lidi velmi zarazilo, že oficiální prohlášení politika se výrazně rozcházejí s jeho skutečnými činy.„Ty a čestná politika, bídáku,“ uvedla Mariella Hájska.„Čestná politika… A už dál ani není třeba číst…Jde vám to vyslovit?!“ ptala se Ingrid Zajacová.„Spojení čestná politika je jako paní prostitutka!!!...tento Váš ministr financí se vytěšuje, neboť nám klesla spotřeba v domácnostech, tedy jdeme do pečka… To je ta vaše úžasná politika, bez kultury, sportu a se zkrachovalým gastrem a cestovním ruchem… Aleluja,“ okomentoval Milan Raček.„Panepremiére, vysvětlete národu, co myslíte pod nesmyslem o prosazování čestné politiky. V tomto směru je to podle vás s smlouva s amíky,“ poznamenal Josef Zlehovec.„To je pravda. Lžíjste oklamali národ před volbami, žádná hmotná zodpovědnost, žádní odborníci, nic. Jen samýklam. Nyní jdete zase vymývat lžímozky ostatním. Banda lhářů jste,“ tvrdila Jana Tribuliková.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

