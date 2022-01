https://cz.sputniknews.com/20220118/smrt-sefa-ep-sassoliho-byla-zapricinena-budovou-europarlamentu-tvrdi-europoslanec-vondra-17251553.html

Smrt šéfa EP Sassoliho byla zapříčiněna budovou Europarlamentu, tvrdí europoslanec Vondra

Smrt šéfa EP Sassoliho byla zapříčiněna budovou Europarlamentu, tvrdí europoslanec Vondra

Český europoslanec Alexandr Vondra na svém facebookovém účtu vyjádřil přesvědčení, že nemoc zesnulého předsedy Evropského parlamentu Davida Sassoliho souvisela... 18.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-18T10:24+0100

2022-01-18T10:24+0100

2022-01-18T10:24+0100

česko

nemoc

potrubí

alexandr vondra

david sassoli

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0b/17162533_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_c067be29b78cbededa56e428cee94c72.jpg

Minulý týden přišel o život pětašedesátiletý italský politik a novinář David Sassoli, který v posledních letech zastával funkci předsedy Evropského parlamentu. Sassoli byl hospitalizován na onkologické klinice v Avianu již od 26. prosince, a to kvůli závažným komplikacím způsobeným špatným fungováním imunitního systému. Šéf Europarlamentu byl také hospitalizován v září ve Štrasburku kvůli zápalu plic, který nesouvisel s koronavirovou infekcí.O zdravotních komplikacích Davida Sassoliho a možných příčinách jejich vzniku na svém facebookovém profilu promluvil poslanec Evropského parlamentu a místopředseda ODS Alexandr Vondra. Jak poznamenal český politik, zdravotní problémy Sassoliho začaly v loňském létě, když se onemocněl legionelózou. Tuto nemoc Sassoli údajně dostal bezprostředně na místě své práce, a sice v budově Evropského parlamentu.Život SassolihoSassoli se narodil ve Florencii 30. května 1956. Svou novinářskou kariéru začal v redakci římských novin Il Tempo, poté pracoval pro katolickou zpravodajskou agenturu Asca a noviny Il Giorno. V roce 1992 nastoupil do italské státní televize Rai jako zpravodaj. Od roku 1996 byl moderátorem několika populárních televizních pořadů. V roce 2007 byl jmenován zástupcem šéfredaktora zpravodajství prvního kanálu Rai – Tg1.Do velké politiky Sassoli vstoupil v létě 2009, kdy byl zvolen poslancem Evropského parlamentu za Demokratickou stranu. Vedl delegaci Demokratické strany v EP. V roce 2014 byl znovu zvolen do Evropského parlamentu a od té doby byl Sassoli pět let místopředsedou. V květnových volbách 2019 se potřetí stal europoslancem a 3. července předsedou Evropského parlamentu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nemoc, potrubí, alexandr vondra, david sassoli