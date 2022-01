https://cz.sputniknews.com/20220118/usmazit-dokonale-palacinky-neumi-kazdy-prozradime-vam-triky-profesionalu-17245169.html

Usmažit dokonalé palačinky neumí každý. Prozradíme vám triky profesionálů

2022-01-18

Základem úspěchu je správné těstoAby se v těstě netvořily hrudky, je třeba mouku nejdříve prosít přes síto. Provzdušní se a palačinky budou ve výsledku křehčí. Vejce ušleháme s mlékem a do rozšlehané směsi pomalu, za stálého míchání, přisypáváme mouku. Vzniklé těsto musí být krásně hladké. Pokud do těsta přidáte cukr, ten při smažení palačinek začne karamelizovat a těsto se na pánvi rychleji připaluje. Raději se proto bez něj obejdeme.Důležitý je i způsob smaženíNa čem budeme palačinky smažit? Řepkový ani slunečnicový olej nejsou to pravé. Jednoznačně vyhrává vepřové sádlo. Pokud ho nemáte, raději použijte máslo. Kromě toho věnujte pozornost pánvi. Nesmí být příliš vysoká, neboť na takové pánvi se palačinky hůře obracejí.Nejdříve ji necháme pořádně rozehřát. Na ni podložíme půl čajové lžičky sádla a necháme ho rozehřát. Rozetřeme tuk na dně pánve a nalijeme těsto. Rozléváme ho krouživými pohyby a opékáme na mírnějším ohni. Jakmile začne palačinka tuhnout, otočíme ji.Shrnutí:Těsto nesmí být příliš tuhé ani tekuté. Nepřidávejte do těsta cukr a nesmažte palačinky na příliš vysokém žáru.Recept na palačinkyPostup je jednoduchý, prosátou mouku smíchejte se solí a s ušlehaným vejcem a mlékem. Těsto nechte alespoň dvacet minut odpočívat, aby se mouka spojila s mlékem.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

