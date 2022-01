https://cz.sputniknews.com/20220118/uzitecny-ranni-zvyk-pomuzete-svemu-telu-17250736.html

Užitečný ranní zvyk. Pomůžete svému tělu

Užitečný ranní zvyk. Pomůžete svému tělu

Když člověk pije vodu na lačný žaludek, před snídaní, jeho tělo se probudí, nastartují se trávicí procesy a stimuluje se činnost gastrointestinálního traktu, řekla Dianová. Pokud se to dělá pravidelně, pak se díky tomu střevní mikroflóra normalizuje, pokožka se stává čistší a nálada se zlepšuje, poznamenala.Tento účinek však nemá každá voda. Aby se návyk stal opravdu užitečným, je třeba dodržet jednu důležitou podmínku, pokračuje poradkyně.Pokud má člověk obavy z bolesti břicha, měl by pít vodu teplejší.Někteří lidé si do sklenice vody rádi přidávají pomerančovou nebo citronovou šťávu. Podle odbornice to však může dělat pouze člověk, který nemá onemocnění trávicího traktu.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

