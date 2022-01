https://cz.sputniknews.com/20220118/v-evrope-se-zacalo-mluvit-o-zacatku-twindemie-17253927.html

V Evropě se začalo mluvit o začátku twindemie

V Evropě se začalo mluvit o začátku twindemie

V Evropě se zvýšilo tempo onemocnění chřipkou, což může svědčit o začátku dlouhodobé twindemie – současném velkém počtu pacientů s chřipkou a covidem-19. Píše... 18.01.2022, Sputnik Česká republika

„Návrat viru chřipky může být začátkem neobyčejně dlouhé sezóny šíření choroby, která může trvat až do léta,“ řekl v rozhovoru pro agenturu odborník Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí Pasi Penttinen.Jak se uvádí ve studii centra, je tato situace spojena s mírnějšími omezeními na pozadí covidu-19, která umožňují šíření chřipky. Situaci ovlivňuje také prakticky úplná absence chřipky v zimě minulého roku. Kvůli tomu vakcíny, které se adaptují každý rok cirkulujícímu viru, mohou být méně účinné.Odborníci také podotýkají, že twindemie vyvolá nadměrné zatížení zdravotnických systémů, které jsou do značné míry zapojeny do boje s covidem-19.Až 200 tisíc nových případů v ČRNáměstek ministerstva zdravotnictví pro covid, Josef Pavlovic, se ve vysílání Rádia Impuls vyslovil k současné epidemiologické situaci v ČR, přičemž se zaměřil zejména na obávanou variantu omikron. Podle jeho slov je totiž vlna této nové varianty právě na vzestupu a dle pesimistických scénářů může být v ČR až 200 tisíc nakažených denně.Pavlovic uvedl, že i soudě dle získaných informací od ostatních států je vlna nové varianty viru opravdu masivní. Česko by se tak mělo připravit na velký nárůst nových případů. Hovoří o tom, že je země nyní na vzestupu této omikronové vlny.Zároveň Pavlovic doplnil, že dle jeho mínění je realistický scénář zhruba 50 tisíc nakažených za den. Čísla ale mohou být i mnohem vyšší.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

