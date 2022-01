V jaderném konfliktu si má česká diplomacie vzít příklad z Jana Palacha, tvrdí novinář

https://cz.sputniknews.com/20220118/v-jadernem-konfliktu-si-ma-ceska-diplomacie-vzit-priklad-z-jana-palacha-tvrdi-novinar-17260462.html

Komentátor serveru Aktuálně.cz Martin Fendrych se zamyslel nad tím, jak se má česká diplomacie zachovat při hrozícím jaderném konfliktu s Ruskem. Inspiraci... 18.01.2022, Sputnik Česká republika

Martin Fendrych ve svém komentáři vyzdvihuje členství České republiky v Severoatlantické alianci a varuje před jadernou válkou. Může za to podle něj napjatá situace kolem Ukrajiny, ze které obvinil Rusko.Zároveň se pozastavil nad tím, jak by se měla Česká republika za těchto okolností chovat. Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) má v této otázce srdce na správném místě.Na rozdíl od Lipavského se podle novináře český prezident Miloš Zeman chová zcela nedůstojně. Vytýká mu, že v rozhovoru pro Frekvenci 1 nezmínil „ruské nebezpečí“ na hranicích s Ukrajinou i ruské výsadkáře v Kazachstánu. Místo toho se „vysmíval“ předsedkyni Poslanecké sněmovny Markétě Pekarové Adamové.Dále novinář ve svém obsáhlém komentáři volá po uvalení mnohem přísnějších sankcí proti Rusku, na kterých by měla Česká republika v Evropské unii i v NATO pracovat.Připomeňme, že se v poslední době objevily zprávy o tom, že Velká Británie začala s dodávkami protipancéřových zbraní na Ukrajinu a Kanada vyslala do východoevropské země speciální síly. Západní média a politici nejednou hovořili o přesunech ruských vojsk k hranici s Ukrajinou a připravovaném „vpádu“ do sousední země.Rusko odmítá tvrzení, že plánuje „vpád“ na Ukrajinu. Ruské úřady opakovaně prohlašovaly, že přesuny vojsk po vlastním území jsou vnitřní záležitostí země. V Kremlu ujistili, že to nikoho neohrožuje a nehodlají na nikoho útočit.Nicméně ruský prezident Vladimir Putin opakovaně zdůraznil, že další rozšiřování NATO na východ a rozmístění útočných zbraní na ukrajinském území a v sousedních zemích – to jsou pro Moskvu červené čáry.V lednu mezitím začala jednání představitelů Ruska se zástupci USA a NATO ohledně bezpečnostních záruk, které navrhla Moskva.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

