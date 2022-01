https://cz.sputniknews.com/20220118/zase-bude-vse-dobre-bagarova-rozplakala-fanousky-jednou-fotkou-byl-ale-vubec-duvod-ke-smutku-17258414.html

„Zase bude vše dobré." Bagárová rozplakala fanoušky jednou fotkou. Byl ale vůbec důvod ke smutku?

„Zase bude vše dobré.“ Bagárová rozplakala fanoušky jednou fotkou. Byl ale vůbec důvod ke smutku?

„Oči jsou oknem do duše.“, „Krásná, ale uvnitř smutná.“, „Mončo, nebuďte smutná.“. Takové komentáře začali psát fanoušci zpěvačce Monice Bagárové, když na Instagramu zveřejnila selfie z Bentley. Na fotografii se neusmívá a záhadně se dívá někam před sebe. Snímek okomentovala popiskem v angličtině: „Za starých časů.“ Z toho lze usuzovat, že fotografie byla pořízena už dávno.Uživatelé Instagramu se však shodli, že fotografie je nová, a proto na ní emoce Moniky znamenají smutek z konce vztahu.Mnoho žen ji proto začalo v komentářích utěšovat a snažilo se ji rozveselit. „Na nové začátky,“ vzkazovaly jí a psaly také: „Hlavu vzhůru, padá ti korunka.“Lidé ji dokonce uklidňovali, že „zase bude vše dobré“.Našla se ale i uživatelka, která naopak na fotce nic smutného neviděla.„Proboha, kde všichni vidíte smutek? Proberte se, lidi, a nechte tu holku žít normálně. Všude vidíte jen smutek, tvl,“ reagovala.A další komentující s ní souhlasila.„Také se mi na první pohled zdála smutná, ale je to proto, že v ní vidíme to, co víme, čím si prochází. Proto hned reagujeme. Jinak je naprosto hezká a vážná. Kdybychom neznali situaci, tak byste zas psali hezká, vážná až namyšlená,“ poznamenala.Nakonec se v komentáři ozvala i samotná Monika, která všem poděkovala za podporu, ale vysvětlila, že fotka je stará a není na ní smutná, jen vážná.Monika Bagárová & Mach MuradovMonika Bagárová je známá česká zpěvačka. Dříve byla finalistkou první řady soutěže Česko Slovenské SuperStar, v níž skončila na 5. místě. V roce 2018 se stala účastnicí 9. řady soutěže StarDance, když hvězdy tančí, v níž skončila na 10. místě. O dva roky později pak usedla jako porotkyně v 6. řadě soutěže Česko Slovenská SuperStar. Kromě toho se Monika objevila také v romantickém filmu Definice lásky, do něhož ji v roce 2012 obsadil režisér Jan Sebechlebský.Česko-uzbecký profesionální bojovník ve smíšených bojových uměních, původně sambista a kickboxer Machmud „Mach“ Muradov byl donedávna jejím partnerem. Během vánočních svátků 2019 pár oznámil, že čeká potomka. Koncem května roku 2020 Bagárová informovala, že porodila dcerku Rumiu.Zápasník MMA Muradov se ale kvůli častým cestám do rodného Uzbekistánu nacházel většinu svého času mimo český domov. Ve své rodné zemi měl totiž rozjetou vlastní zápasnickou ligu Muradov professional league, kvůli čemuž měl s Bagárovou de facto vztah na dálku. V médiích se proto hodně spekulovalo o tom, že se mladí rodiče rozešli a že již netvoří pár. To se nakonec potvrdilo.Bagárová své příznivce před Vánoci informovala o tom, že s Machem již pár netvoří. Po třech letech jejich vztah skončil rozchodem. Monika uvedla, že se s Machem „rozešli z mnoha důvodů“. Jedním z nich bylo to, že její přítel věčně nebyl doma, což se na vztahu podepsalo. Místo toho, aby se věnoval rodině, a především malé dcerce Rumince, upřednostnil svou kariéru. Pokud jde o Bagárovou, ta ve svém oznámení rozchodu na Instagramu přiznala, že pro ni celá situace není lehká a že je bolestivá. A i když se snažila vztah všemožně zachránit, nestačilo to.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

