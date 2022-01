https://cz.sputniknews.com/20220118/zmena-v-programu-kabinetu-vlada-projedna-vyhlasku-narizujici-povinne-ockovani-uz-ve-stredu-17261957.html

Změna v programu kabinetu: Vláda projedná vyhlášku nařizující povinné očkování už ve středu

Změna v programu kabinetu: Vláda projedná vyhlášku nařizující povinné očkování už ve středu

Vláda premiéra Petra Fialy se ve středu sejde a bude rozhodovat o úpravě vyhlášky o povinném očkování, kterou vypracovala minulá vláda a která by měla vstoupit... 18.01.2022, Sputnik Česká republika

Premiér po jednání tripartity vysvětlil, proč se vláda rozhodla přistoupit k projednání vyhlášky dříve.Více však Fiala neprozradil. Veřejnost se tak detaily k povinnému očkování dozví až po středečním jednání.Připomeňme, že vyhlášku o povinném očkování pro lidi starší 60 let a některé profesní skupiny schválila ještě vláda premiéra Andreje Babiše, a to krátce před svým koncem. Již dříve však současný ministr zdravotnictví Vlastimil Válek uváděl, že chce minimálně pro seniory nad 60 let tuto povinnost zrušit. Nevyjádřil se však k tomu, jestli se to bude týkati profesních skupin. Zatím by se vyhláška o povinném očkování měla vztahovat na zdravotníky, sociální pracovníky a studenty těchto oborů, vojáky, zpravodajce, policisty a strážníky, hasiče, včetně těch dobrovolných, a pracovníky hygienických stanic.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

