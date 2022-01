„Akt agrese.“ Senátoři uzavřeli případ Vrbětice a kritizuje Babišovu vládu

https://cz.sputniknews.com/20220119/akt-agrese-senatori-uzavreli-pripad-vrbetice-a-kritizuje-babisovu-vladu-17274003.html

Senátní výbor pro zahraničí a bezpečnost po několika měsících uzavřel případ Vrbětice. Předseda výboru Pavel Fischer kritizoval vládu Andreje Babiše (ANO) za... 19.01.2022, Sputnik Česká republika

Výbor zejména zkoumal postoj českých ústavních činitelů a vlády. Podle usnesení Senátu se minulá vláda v kauze Vrbětice dopustila celé řady chyb, a to jak na zahraničněpolitické scéně, tak i doma.Dále vládě vyčítá, že nedokázala koordinovat svou činnost s prezidentem Milošem Zemanem. Bývalého ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) kritizují za to, že neodstranil pochybnosti členů senátního výboru o své údajné cestě do Ruska za účelem nákupu vakcíny proti koronaviru Sputnik V.Naopak si senátoři pochvalovali reakci obou komor Parlamentu, která byla jednotná, efektivní a v souladu s dlouhodobými bezpečnostními a zahraničněpolitickými zájmy ČR.Na druhou stranu usnesení ocenili, že vláda adekvátně uplatnila „mezinárodněprávní odpovědnost Ruska za jeho zapojení do výbuchů muničních skladů a požádala o plnou náhradu za škody ve Vrběticích“. Senátoři oceňují práci Policie ČR a konkrétně jmenovitě NCOZ, dále Státního zastupitelství, BIS, ÚZSI a Vojenského zpravodajství v souvislosti s kauzou Vrbětice“.Dále výbor ocenil „práci diplomatů a členů Evropského parlamentu, jimž se navzdory některým pochybením vlády a prezidenta podařilo vyjednat širokou podporu v podobě vyjádření solidarity a odsouzení útoku v rámci EU a NATO, což se projevilo v přijatých usneseních Evropského parlamentu, Rady EU nebo v závěrech summitu Severoatlantické aliance“.Kromě toho usnesení obvinilo Rusko, že po oznámení kauzy Vrbětice zahájilo manipulativní a dezinformační kampaň vůči české veřejnosti, což jim právě zjednodušilo nejednotné vystupování exekutivy.Na závěr usnesení senátoři podpořili záměr nové vlády provést revizi vztahů s Ruskem a vyzvali kabinet, aby usiloval o nastavení vzájemně výhodných vztahů s Moskvou. To ovšem podle senátorů předpokládá omluvu ze strany Ruské federace a kompenzaci za škody.Se závěry vyšetřování předseda výboru Pavel Fischer seznámí vládu. Senátor na tiskové konferenci označil výbuch za „akt agrese“ ze strany Ruska.Podle informací portálu Seznam Zprávy Hamáček nedorazil ani na dnešní deváté pozvání jednání senátního výboru pro zahraničí obranu a bezpečnost, aby objasnil okolnosti své údajně plánované cesty do Moskvy za Sputnikem V. Vysvětlil to prý tím, že ve věci je vedeno vyšetřování a že tedy nemůže poskytovat o případu informace.Připomeňme, že ke dvěma výbuchům v muničním skladu Vrbětice došlo v roce 2014 a zahynuli při nich dva čeští občané. Vláda z výbuchů obvinila Rusko. Moskva odpovědnost odmítá. Podle ní se jedná o provokaci a české úřady neposkytly žádné důkazy.Kauza Vrbětice vedla ke zhoršení vztahů mezi Ruskem a Českou republikou. Obě země znatelně omezily diplomatický personál. Prezident ČR Miloš Zeman v minulosti trval na tom, že verzí o příčině výbuchů je více. Nevylučuje ani neodbornou manipulaci s municí či snahu zakrýt „manko“ v muničním skladu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

