Dohody Polska a Česka o dolu Turów předpokládají odvolání české žaloby, prohlásila polská ministryně

Představitelé vlád Polska a Česka se dohodli na ukončení soudního řízení v otázce hnědouhelného lomu Turów, podaří-li se oběma stranám podepsat dohodu, která... 19.01.2022, Sputnik Česká republika

„Součástí dohody po jejím podepsání bude neodkladné odvolání žaloby u soudu EU, a tím bude spor ukončen. Není to předmětem jednání. Je to stanoveno a potvrzeno oběma stranami. Samozřejmě, když dohodu podepíšeme,“ řekla.V úterý ve Varšavě měly Moskwa a její česká kolegyně Anna Hubáčková pětihodinová jednání věnovaná sporu kolem Turówa, dohodly se však, že jejich výsledky nezveřejní až do ukončení všech konzultací v Praze.Koncem února Česko u soudu EU zažalovalo Polsko a obvinilo ho z toho, že kvůli rozšíření hnědouhelného lomu se v pohraničních oblastech České republiky prudce snížila hladina podzemních vod. 21. května soud EU vyhověl žádosti ČR a Polsko zavázal, aby neodkladně zastavilo těžbu v dolu Turów v Bogatyni (Dolnoslezské vojvodství), dokud nebude tato otázka v podstatě vyřešena. Polsko odmítlo toto soudní rozhodnutí plnit a prohlásilo, že je nepřípustným zasahováním do zajištění bezpečnosti země.Evropský soud v Lucembursku se 20. září usnesl, že Polsko musí platit Evropské unii 500 tisíc eur za každý den porušení rozhodnutí soudu EU o zastavení těžby uhlí v dolu Turów. S hnědouhelným lomem Turów je spojeno 4 až 7 procent výroby elektrické energie v Polsku. Zavření dolu by znamenalo propuštění pěti tisíc zaměstnanců a způsobilo by polské ekonomice škody v částce 13,5 miliardy zlotých (téměř 73 miliard Kč).Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

