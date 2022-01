https://cz.sputniknews.com/20220119/helena-vondrackova-se-obratila-na-fanousky-a-zada-je-o-pomoc-dokazi-vyresit-jeji-problem-17268047.html

Helena Vondráčková se obrátila na fanoušky a žádá je o pomoc. Dokáží vyřešit její problém?

Helena Vondráčková se obrátila na fanoušky a žádá je o pomoc. Dokáží vyřešit její problém?

Zpěvačka Helena Vondráčková si již před nějakou dobou pořídila se svým manželem Martinem Michalem domácího mazlíčka. Tím je fenka ovčáka Jessie.

Dotyčná na svém Instagramu sdílela fotku svého chlupatého miláčka a svěřila se, že poslední dobou ji trápí jedna věc.A nutno dodat, že lidé byli velmi ochotní Vondráčkové pomoci. Hrnula se tak jedna rada za druhou.Další názory pak byly podobné: „Přeci ji nenecháváte venku chudinku! Patří do domu.“Jiní se zamýšleli nad tím, že štěkot má asi nějaký důvod. „Krasavice! S tím štěkáním ji to pčejde, puberta si žádá své,“ mysleli si někteří.Lidé podotýkali, že buď potřebuje pozornost, anebo něco slyší.„Hlídá totiž náš POKLAD,“ znělo další vysvětlení.Pár jedinců však nechápalo, co je na štěkotu psa tak hrozného a ani to, proč by to mohlo některým vadit. „Hm… Je moc pěkná, ale je to pes a nic jiného neumí, jen štěkat a poslouchat pána. Je to normální a hlídací pes má hlídat!“ argumentovali uživatelé.Objevily se i takové názory, že má Helenin pes zkrátka vlastní hlavu. „Je překrásná a navíc charakter…“ míní lidé.Fanoušci však nezapomněli brát věci s nadhledem a uváděli, že štěkot má přece jen své výhody.Helena VondráčkováHelena Vondráčková je česká zpěvačka a herečka. Je sestrou herce a zpěváka Jiřího Vondráčka a tetou známé zpěvačky a herečky Lucie Vondráčkové. Na svém kontě má tato zpěvačka plno vystoupení a skvělých hitů. Dokonce v roce 2017 převzala z rukou prezidenta republiky Miloše Zemana státní vyznamenání, medaili Za zásluhy.V roce 2003 se podruhé vdala, a to za podnikatele Martina Michala. Rodina zpěvačky se s ní kvůli jejímu manželovi dokonce přestala stýkat.Pár je mimo jiné známý tím, že se často s někým o něco soudí. V roce 2019 například Vondráčková zažalovala vydavatele Blesku, společnost Czech News Center, jehož módní kritička v jednom z článků napsala, že zpěvačka je za zenitem. Vondráčkovou to urazilo, požadovala omluvu a padesát tisíc korun.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

