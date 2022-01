https://cz.sputniknews.com/20220119/je-libo-neco-sladkeho-ke-kave-ceska-influencerka-prisla-s-lahodnym-receptem-budete-se-zalizovat-17259614.html

Je libo něco sladkého ke kávě? Česká influencerka přišla s lahodným receptem. Budete se zalizovat!

Česká influencerka a beauty bloggerka Petra Vančurová, alias Petra Lovely Hair, se podělila se svými fanoušky o skvělý recept k nedělní kávě. Kromě toho, že je... 19.01.2022, Sputnik Česká republika

Vančurová patří mezi šťastlivce – moc ráda mlsá, ale vůbec to na ní nejde vidět. Ráda si tedy dopřeje něco sladkého ke kávě nebo jen tak. Známá je svou zálibou v pečení, a tak ani tentokrát nezahálela a podělila se se svými sledujícími o jeden skvělý tip na pořádnou mňamku. Recept sdílela na svém Instagramu.Následně Vančurová v komentářích prozradila, že když peče, dělá vše od oka. Neholduje tedy přesným návodům, což ale na výsledku nic nemění.Její umění ocenili také fanoušci, kteří jí za recept děkovali a psali, že je to skvělý tip. „Super nápad. Už dlouho je chci udělat, tak dnes jdu na to,“ nechali se inspirovat.Většina lidí tedy radostně hlásila, že se také s chutí pustí do pečení. „To těsto je skvělý nápad. Vypadá to dobře. Děkuji za inspiraci. Ukládám,“ zaznělo.Mnohé zaujal už jenom pohled na výsledek: „No, to je porno!“Celý recept a jeho postup můžete zhlédnout ve videu.Kdo je Petra Lovely Hair?Petra Vančurová je česká influencerka, blogerka a youtuberka, která natáčí beauty videa o módě a kosmetice. V dané sféře je však známá spíše pod přezdívkou Petra Lovely Hair. Tato kráska je držitelkou ocenění Blogerka roku 2013, 2014, 2015 a 2017 v kategorii beauty.Podle Forbes se umístila na 43. místě v žebříčku 77 nejvlivnějších Čechů na sociálních sítích.Vančurová na sociálních sítích ráda sdílí i okamžiky z osobního života. S fanoušky se často dělí o různé módní tipy, domácí vychytávky, recepty či bere své příznivce na výlety po okolí prostřednictvím videí.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

