Kariéra modelky Emmy Čaputové se slibně rozjíždí: Dcera prezidentky SR se objevila na obálce Vogue

Půvabná dcera slovenské prezidentky Zuzany Čaputové, Emma, se před pár měsíci popvé prošla po módním mole jako modelka na přehlídce Fashion LIVE 2021.

Emmu neodradili ani zlí jazykové, kteří tvrdili, že začíná být úspěšná jen díky svému zvučnému jménu a postavení své maminky. Spíše naopak – mladičká kráska od té doby rozjela spolupráci hned s několika známými značkami. Stala se například jednou z hlavních tváří kampaně produktů slovenské kosmetiky, jejímž námětem se stala právě tvrdá reakce na její netradiční vzhled. Byla totiž kritizována za krátký sestřih vlasů či kvůli svém znamínku na obličeji.To, co ale někteří vnímají jako mínusy, může brát Emma jako velké plus a svou přednost. Možná i proto, že je trochu jiná a nezapadá to typických škatulek modelek, se nyní dostala na obálku známého módního časopisu.Dané číslo bude k dostání od čtvrtka 20. ledna, a to hned se čtyřmi verzemi obálek. Jak avizuje instagramový profil časopisu, všechny obálky budou k dostání u vybraných prodejců a online na Vogue.cz.Nutno zmínit, že Emma si své krátké vlasy nyní obarvila na růžovo, a tak vyniká ještě více. Zajímavé je i to, že v roce 2019 se na titulce tohoto prestižního časopisu ocitla i její matka, prezidentka SR Zuzana Čaputová.Emma ČaputováSedmnáctiletá Emma Čaputová je mladší dcerou slovenské prezidentky Zuzany Čaputové. Do povědomí veřejnosti se dostala zejména tím, že se snaží prorazit v modelingu.Emma zaujme nejen štíhlou postavou, ale i krásným obličejem. Poznávacím znamením je navíc její neobvyklé mateřské znaménko přímo na tváři. Na své první módní přehlídce Fashion LIVE 2021 navíc zaujala lidi krátkým sestřihem vlasů.Někteří však byli vůči jejímu zahájení kariéry modelky skeptičtí a kritizovali mladou krásku za to, že za jejím úspěchem bude určitě stát jen postavení její matky.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

