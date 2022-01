Komu vadí svoboda slova na Ukrajině? V Kyjevě se střílelo na okno kanceláře populárního novináře

„Přátelé, mluvit pravdu v zemi, kde se musí každý den bojovat za svobodu slova, je velmi těžké. Ale dělám to. Neustále říkám, co si myslím, a říkám pravdu. A jak vidíme, mnohým se to asi nelíbí. Právě jsme zjistili, že na okno kanceláře online portálu Gordon se střílelo,“ uvedl Gordon ve video prohlášení, které zveřejnil na svém profilu na Instagramu.