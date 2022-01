Lež nebo nedorozumění? Veteráni české politiky vyvrátili slova Farského o podpoře jeho cesty do USA

„Že jsem to posvětil, není namístě. Napsal jsem, že je s to absolvovat kurz, že na to má. Nevěděl jsem, kdy pojede… Já jsem ho varoval, co když vám to vyjde do volebního období. To on ještě vůbec netušil, že budou vládní strana a on kandidátem na místo ve vládě. To je skoro dva roky stará historie… Tohle už ale bylo dávno, to nemá možnost na nikoho svalovat,“ sdělil Petr Pithart českým médiím.