https://cz.sputniknews.com/20220119/ministerstvo-obrany-se-chlubilo-misi-efp-v-pobalti-nezodpovedne-provokace-reaguji-cesi-17274923.html

Ministerstvo obrany se chlubilo misí eFP v Pobaltí. Nezodpovědné provokace, reagují Češi

Ministerstvo obrany se chlubilo misí eFP v Pobaltí. Nezodpovědné provokace, reagují Češi

Ministerstvo obrany ČR na své facebookové stránce uspořádalo kvíz, který prověřoval znalosti sledujících ohledně české účasti v pobaltské misi Severoatlantické... 19.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-19T20:37+0100

2022-01-19T20:37+0100

2022-01-19T20:37+0100

česko

nato

rusko

pobaltské země

česká republika

mise

armáda čr

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/77/37/773731_0:19:3626:2059_1920x0_80_0_0_04acc2d6b51c2d8aa4a04b81c945d4ec.jpg

„Většina z vás v našem kvízu v Příbězích správně uvedla, že první jednotka, která odjela do mise eFP v Pobaltí, byla minometná četa 71. mechanizovaný prapor „Sibiřský“. Konkrétně se jednalo o Lotyšsko, kam dorazili vojáci 14. června 2018. O měsíc později jsme posílili naše spojence také v Litvě,“ uvedlo ministerstvo s přidáním obrázku českého vojáka a hashtagem Jsme NATO.Z následných reakcí v komentářích vyplývá, že lidé daný příspěvek vyhodnotili jako snahu vnutit jim, že Česko svou účastí na pobaltské misi NATO přispívá k nějakému ušlechtilému cíli. Komentujícím se však zdá, že Česko takovým jednáním přispívá jen k rozdmýchávání mezinárodního konfliktu.„S dcerou jsem byl na stáži na vysoké škole v litevském Kaunasu. No tedy? To je poznání. Přes upozornění bývalého diplomata jsem byl v šoku. Místo střetu náboženství katolíci X popové X atd. víra v lepší budoucnost. Útěk studentů 95 % do zahraničí severské země. Žijou z dotací EU. Velké rozdíly města vesnice. Na armádu velké výdaje X nemají co jíst. To se ČR líbí dodávat zboží za dotace EU nebo na dluh. Korupce extraliga. Rozvojová země,“ vysvětlil Prskavec svůj postoj.„Přispívat USA k provokaci Ruska. Myslíte si, že by Amerika měla ty koule napadnout Rusy? Kdepak! Bojí se... vazalové jsme tady my (Evropa). USA hraje na to, že Rusové by si Evropu nezničili. Pozor! Je tu ještě Čína, která má potenciál a chuť zlikvidovat USA. No a kdo by vás a vaše děti zachraňoval? Hmm, přemýšlejte. V Rusku stojí nová Škoda Kodiaq2 mil rublů, to je na naše 560 tisíc. To tady koupíš ojetý. Levnější potraviny atd., ale my obchodovat tímto směrem máme zakázáno... (sankce ) Proč asi?! Lidi, co je s vámi? To fakt budeme kupovat ten drahý západní jedovatý nesmysl?“ ptal se Vlastimil Vácha.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220118/v-jadernem-konfliktu-si-ma-ceska-diplomacie-vzit-priklad-z-jana-palacha-tvrdi-novinar-17260462.html

rusko

pobaltské země

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nato, rusko, pobaltské země, česká republika, mise, armáda čr