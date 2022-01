https://cz.sputniknews.com/20220119/ministerstvo-zahranici-rf-americke-zpravy-o-evakuaci-diplomatu-z-kyjeva-oznacilo-za-provokaci-17266135.html

Ministerstvo zahraničí RF americké zprávy o evakuaci diplomatů z Kyjeva označilo za provokaci

Ministerstvo zahraničí RF americké zprávy o evakuaci diplomatů z Kyjeva označilo za provokaci

Tvrzení Bílého domu o údajně plánované evakuaci ruských diplomatů z Ukrajiny je provokací. Prohlásila to 19. ledna oficiální mluvčí Ministerstva zahraničí RF... 19.01.2022, Sputnik Česká republika

„Mám otázku: co je Psakiové a americké straně do toho, co se děje s velvyslanectvími jiných zemí? To je první otázka,“ řekla ve vysílání YouTube kanálu Solovjov Live.Podle slov diplomatky se dají podobné výroky a publikace v médiích charakterizovat jako „provokativní chování“.Mluvčí Bílého domu Jen Psakiová včera oznámila, že USA prý mají informace o údajné přípravě na evakuaci diplomatů RF z Ukrajiny koncem prosince a začátkem ledna. Podle jejích slov nemá Washington žádné odhady, proč to mělo být uděláno, stejně jako ohledně významu těchto kroků.Ve stejný den list The New York Times zveřejnil článek, v němž se s odvoláním na americké a ukrajinské oficiální osoby uvádí, že Rusko prý začalo evakuovat své diplomaty z Ukrajiny. Na Ministerstvu vnitra RF tuto informaci vyvrátili a oznámili, že ruské velvyslanectví funguje v normálním režimu.Při komentáři tohoto článku Zacharovová poukázala na to, že americká média ztratila kulturu ověřování zveřejňovaných údajů. Diplomatka zkritizovala skutečnost, že novináři ani nezavolali na Ministerstvo zahraničí RF, než rozšířili podobnou informaci.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

