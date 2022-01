https://cz.sputniknews.com/20220119/na-ukrajine-obvinuji-nemecko-z-nedostatku-vule-to-odmita-dodavky-systemu-protivzdusne-obrany-17264040.html

Na Ukrajině obviňují Německo z nedostatku vůle. To odmítá dodávky systémů protivzdušné obrany

Na Ukrajině obviňují Německo z nedostatku vůle. To odmítá dodávky systémů protivzdušné obrany

Ukrajina chce, aby ji Německo předalo válečné lodě a moderní systémy protivzdušné obrany, otázka dodávek zůstává na pořadu dne jednání ve vztazích s Německem... 19.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-19T09:49+0100

2022-01-19T09:49+0100

2022-01-19T09:49+0100

svět

ukrajina

rusko

německo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/08/14766897_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a1003936410c7324095e96692d67a191.jpg

Německý kancléř Olaf Scholz již dříve uvedl, že Berlín na Ukrajinu nedodává smrtící zbraně, tato politické linie podle něj zůstává neměnná. Scholz dodal, že Berlín je pro diplomatické řešení situace kolem Ukrajiny.Melnyk také uvedl, že Ukrajina naléhavě potřebuje zbraně na obranu, ale Berlín postrádá „politickou vůli“, což je „politováníhodné“ na pozadí „akutního nebezpečí války v Evropě“. Německá vláda by podle ukrajinského velvyslance měla následovat příklad Velké Británie, která Kyjevu dodala protitankové zbraně.Kromě Velké Británie na Ukrajinu vyslala příslušníky speciálních jednotek Kanada. Kanadští vojáci jsou k dispozici ukrajinské vládě, také mají vypracovat evakuační plán pro kanadský diplomatický personál.Podle informace televizní stanice Global News jde o přesun „menšího kontingentu kanadského pluku speciálního určení“. Jak sdělily zdroje, je to „součást pokusu spojenců v NATO zadržet ruskou agresi na Ukrajině a určit cesty pro poskytování pomoci ukrajinské vládě“. Speciální jednotky pomohou kromě toho v evakuaci kanadských diplomatů v případě „rozsáhlé agrese“.Pravý sektor opět na DonbasuNa Donbasu, v oblasti obce kontrolované ukrajinskou armádou, byli opět zaznamenáni příslušníci Pravého sektoru*. Uvedl to Eduard Basurin, zástupce velitele Lidových milicí samozvané Doněcké lidové republiky.Podle Lidových milicí doprovázejí členy nacionalistické skupiny důstojníci 74. Střediska pro informační a psychologické operace a štáb ukrajinské televizní stanice 5 Kanal.Stejně tak uvedl, že pozorovatelé DLR zaznamenali dodávku munice na pozice ukrajinské armády, a to v autě se symbolikou kyjevského zastoupení ve Společném centru pro kontrolu a koordinaci režimu příměří.Situace na hranicíchZápadní média a politici nejednou hovořili o přesunech ruských vojsk k hranici s Ukrajinou a připravovaném „vpádu“ do sousední země.Rusko odmítá tvrzení, že plánuje „vpád“ na Ukrajinu. Ruské úřady opakovaně prohlašovaly, že přesuny vojsk po vlastním území jsou vnitřní záležitostí země. V Kremlu ujistili, že to nikoho neohrožuje a nehodlají na nikoho útočit.Vladimir Putin již dříve nejednou zdůraznil, že další rozšiřování NATO na východ a rozmístění útočných zbraní na ukrajinském území a v sousedních zemích – to jsou pro Moskvu červené čáry.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.* Organizace zakázaná v RuskuSledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220118/proc-se-britska-letadla-se-zbranemi-pro-ukrajinu-vyhnula-nemecku-17256195.html

https://cz.sputniknews.com/20220118/donecka-lidova-republika-informovala-o-prichodu-nove-skupiny-bojovniku-praveho-sektoru-17263397.html

https://cz.sputniknews.com/20220118/cesti-vojaci-jedou-na-ukrajinu-budou-ucit-ukrajinskou-armadu-jak-bojovat-s-donbasem-17261029.html

ukrajina

rusko

německo

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrajina, rusko, německo