Nařízení české vlády ruší idylku Simony Krainové na Srí Lance. Svět se v p*del obrací, zuří modelka

Proud harmonických fotek pláže a jógy na Instagramu topmodelky a podnikatelky Simony Krainové během detox pobytu na Srí Lance byl náhle přerušen výbuchem hněvu... 19.01.2022, Sputnik Česká republika

Krainová, která je matkou dvou dětí, dostala zprávu ze školy. Píše se v ní, že kvůli potvrzenému případu koronaviru u jednoho ze žáků musí do karantény nastoupit celá třída, včetně těch, kteří již covid-19 prodělali nebo byli očkováni.Simona se také svěřila, že to není poprvé, kdy jsou její děti kvůli koronaviru v karanténě, ač jsou samy negativní.„Už po stopadesáté. Opět celá třída v karanténě. Tohle už je fakt zoufalé, že se mi do toho Kocourkova vůbec nechce,“ komentovala modelka, která už má dost nařízení, jež velmi komplikují vzdělávání jejich dětí, které poslední měsíce neabsolvovaly řádnou školní docházku s kvalitní výukou.Válka maminek v komentáříchMnoho rodičů v komentářích s Krainovou souhlasilo. Stejně jako ona i oni považují nekonečné karantény a distanční vzdělávání za šílenství.„Jako matka tří dětí tohle vnímám jako strašnou demenci. Nejstarší syn ztratil půl 8. ročníku a prakticky celý 9. Že nemá úplně mezery, je jen naše zásluha, že jsme měli tu možnost a vše ho sami doučili. Už nechci a nechápu, proč mají zdravé děti sedět pořád doma,“ napsala jedna žena.„Já nechápu, kdo ta nařízení vymýšlí? Já jim to moje dítě pošlu na hlídání,“ dodala další komentující.„Jsem ráda, že v tom nejsem sama a neustále naštvaná… Není týden, co by dcera nedochodila týden (3. třída)... Buď jí domů pošlou s rýmou nebo toto nařízení! Už mi to nepřipadá normální a včera při návštěvě doktorky jsem ji fakt litovala, co mají v ordinaci za zmatek a zbytečný! Ze mě jako samoživitelky se pomalu stává matka v domácnosti a učitelka,“ stěžovala si další účastnice diskuse.Jiní rodiče jsou připraveni snášet nepohodlí, jen kdyby jejich děti a okolí byly zdravé.„Myslím, že těch 5 dní doma už je nezabije… Hlavně, ať jsou zdraví. My jsme taky doma, dcera dnes končí karanténu rovněž kvůli pozitivnímu spolužákovi… Školství se snaží, jak může,“ napsala jedna uživatelka.„Nepřeju vám to samozřejmě, ale kdyby vaše děti prožily ten covid, se kterým teď bojovaly moje obě děti s horečkami 40,7 a 40,5, febrilními křečemi a potížemi s dýcháním, mluvila byste jinak. V tom kontextu je pár dnů karantény s prominutím ho*no. Jinak mam naprosto bezproblémové zdravé děti,“ sdílela svůj názor jiná žena.Deset dnů mimořádného pandemického volna pro školyŘeditelé škol zřejmě budou moci v případě velkého počtu učitelů v karanténě kvůli covidu-19 vyhlásit mimořádné ředitelské volno nebo distanční výuku, a to v délce až deseti dnů. Návrh zákona, který předložil ministr školství Petr Gazdík (STAN), ve středu schválila vláda. Návrh ještě musí schválit obě komory parlamentu.Ministr ještě před jednáním vlády řekl, že navrhovaný zákon by neměl platit jen pro současnou situaci, kdy přibývá nakažených koronavirovou variantou omikron.Zákon by měla Sněmovna projednat příští týden ve stavu legislativní nouze, aby mohl platit co nejdříve. Při výuce na dálku i mimořádném ředitelském volnu by podle něj měli mít rodiče dětí do 10 let věku nárok na ošetřovné.Školský zákon v současnosti umožňuje ředitelům vyhlásit pět volných dnů za rok, a to ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

