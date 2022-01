https://cz.sputniknews.com/20220119/petrov-americane-dostali-na-zadek-v-afghanistanu-i-v-kazachstanu-rozpoutaji-valku-na-ukrajine-17270252.html

Petrov: Američané dostali na zadek v Afghánistánu i v Kazachstánu. Rozpoutají válku na Ukrajině?

Petrov: Američané dostali na zadek v Afghánistánu i v Kazachstánu. Rozpoutají válku na Ukrajině?

Člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Vadim Petrov se pustil s ostrou kritikou do Spojených států amerických. Podle něj se snaží vyprovokovat konflikt... 19.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-19T16:45+0100

2022-01-19T16:45+0100

2022-01-19T16:45+0100

česko

ukrajina

rusko

usa

vadim petrov (manažer)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/811/16/8111675_0:0:2741:1541_1920x0_80_0_0_526eadaefc5f88ebdfde90b957a9931b.jpg

Petrov nebývale ostře obvinil Spojené státy z „harašení se zbraněmi“ a ze snah vyprovokovat krizi u ruských hranic. Přesto se domnívá, že Američané ztratili tah na branku a Německo spolu s Francií dokážou krizi na Ukrajině s Ruskem vyřešit.Dále si povzdechl nad tím, že „arogance Ameriky“ ničí vše, co na ní obdivuje, aniž by ale zmínil konkrétní příklad. Nicméně kvůli „rozpínání Američanů“ dochází ke sbližování Ruska, Číny a Turecka. S tím musí Evropa počítat.Spojené státy nyní upozorňují na vojenskou aktivitu Ruska poblíž Ukrajiny. Podle nich hrozí „vpád“ do země. Moskva obvinění popírá a upozorňuje, že přesuny vojsk po vlastním území jsou vnitřní záležitostí země. V Kremlu ujistili, že to nikoho neohrožuje a že nehodlají na nikoho útočit.V poslední době se objevily zprávy o tom, že Velká Británie začala s dodávkami protipancéřových zbraní na Ukrajinu a Kanada vyslala do východoevropské země speciální síly.Dříve ve Washingtonu vyjádřili nespokojenost s aktivitou ruských mírových sil v Kazachstánu. Ve středoasijské zemi vypukly začátkem ledna nepokoje. Počáteční protest proti zvýšení cen na pohonné hmoty přerostl v rabování, útoky na budovy státní správy, policisty i vojáky. Prezident země Kasym-Žomart Tokajev obvinil teroristy z pokusu převzít moc v zemi a požádal Organizaci smlouvy o kolektivní obraně (OSKB) o vyslání mírových sil. Brzy nato byli do země vysláni ruští výsadkáři spolu s vojáky dalších členů OSKB. Po stabilizaci situace mírová mise v Kazachstánu skončila a cizí vojáci se vrátili spět do svých států.V současné době probíhají jednání představitelů Ruska se zástupci USA a NATO ohledně bezpečnostních záruk, které navrhla Moskva.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220118/proc-se-britska-letadla-se-zbranemi-pro-ukrajinu-vyhnula-nemecku-17256195.html

ukrajina

rusko

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrajina, rusko, usa, vadim petrov (manažer)