Pirát je nadšený z úbytku katolíků. Z úbytku muslimů by se taky radoval, tážou se uživatelé

Pražský pirátský radní Adam Zábranský se na Twitteru zaradoval z toho, že počty katolických věřících v Česku klesají. Podle něj za to může pražský arcibiskup... 19.01.2022, Sputnik Česká republika

Zábranský zveřejnil data z Českého statistického úřadu, ze kterých vyplývá, že počet římskokatolických věřících klesl za deset let o třetinu.Vinu za tento trend klade na kardinála Dominika Duku, který podle něj od katolické církve lidi spíše odrazujeSám Duka v komentáři pro televizi CNN Prima NEWS tato obvinění odmítl. Kritiku vůči své osobě ale bere s klidem.Někteří uživatelé se vůči Pirátovi vymezili. Podle nich je na pováženou, že se Zábranský s takovou chutí pouští zrovna do katolíků, zatímco o jiných náboženstvích by si to nejspíše nedovolil.Halík chce změnu a kritiku SPDNicméně pokud jde o Dukovu roli v církvi, tak výhrady mají i samotní věřící. Do křížku se dostal s pražským katolickým knězem a profesorem teologie Tomášem Halíkem. Kritika se ozývá i z řad České biskupské konference.Některým vadí Dukův blízký vztah s prezidentem Miloše Zemanem či jeho postoje vůči uprchlíkům nebo sexuálním menšinám. Kvůli tomu v roce 2018 dokonce několik farníků zaslalo papeži Františkovi dopis s výzvou, aby Dukovi nebyl prodloužen mandát pražského arcibiskupa.Nicméně Halík v komentáři pro CNN Prima News uvedl, že obviňovat Duku z odlivu věřících není správné.Souhlasil ale s tím, že Dukovy postoje jsou pro „naprostou většinu české společnosti“, a především mladé, silně odrazující.Mezitím Vatikán vybírá Dukova nástupce. Mezi hlavní kandidáty patří královéhradecký biskup Jan Vokál nebo plzeňský biskup Tomáš Holub. Podle Halíka by nový arcibiskup měl být kritický vůči politické moci, a především vůči krajní pravici, kam zařadil i SPD.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

