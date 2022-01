https://cz.sputniknews.com/20220119/pozor-na-predavkovani-vitaminy-v-dobe-koronaviru-je-to-obzvlast-nebezpecne-17265903.html

Pozor na předávkování vitamíny. V době koronaviru je to obzvlášť nebezpečné

Pozor na předávkování vitamíny. V době koronaviru je to obzvlášť nebezpečné

Studium vitamínu a jejich role v prevenci některých onemocnění bylo hlavním milníkem ve výzkumu biomedicínské výživy. Před rizikem předávkování varuje portál... 19.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-19T12:45+0100

2022-01-19T12:45+0100

2022-01-19T12:45+0100

zdraví

zdraví

vitamíny

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/593/35/5933534_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9867003b54ae0b6b280bac1f53dc59e2.jpg

Vitamíny jsou přírodní látky, které si člověk neumí syntetizovat, to znamená, že je musí získávat z vnějších zdrojů. Člověk potřebuje 13 vitamínu. Zaprvé devět ve vodě rozpustných látek, které zahrnují skupiny C a B (B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 a B12). Další čtyři jsou v tucích rozpustné: A, E, K a D.Vyvážená strava nám poskytuje potřebné množství vitamínů, protože jsou přítomny v široké škále potravin, zejména rostlinného původu.Důležitou výjimkou je vitamín B12, který se nachází v živočišných produktech. Z tohoto důvodu by vegani měli tento vitamín konzumovat jako doplněk stravy.Nedostatek vitamínu (hypovitaminóza) je příčinou různých onemocnění. Patologie spojené s hypovitaminózou jsou však vzácné, protože denní spotřeba vitamínů je minimální (řádově mikrogramy-miligramy).Vitamíny je také možné se předávkovatKvůli jejich blahodárným účinkům na zdraví mnoho lidí bez lékařského předpisu využívá velké množství vitamínů a vitamínových komplexů.Tato praxe však není bezpečná. Protože na jedné straně jsou vitamíny extrémně biologicky aktivní chemické sloučeniny, které hrají v našem těle různé role.Je dobře známo, že účinné látky vykazují svůj účinek v určité koncentraci a že to, co může být prospěšné ve fyziologické koncentraci, může být ve velkém množství toxické.Podívejte se na některé důvody, proč se prospěšná sloučenina může stát toxickou, pokud je nadměrně využívána.Množství nespotřebované bioaktivní složky se může hromadit v určitých tkáních, např. lipofilní látky se hromadí v tukové tkáni a játrech a hydrofilní látky se hromadí v některých orgánech, jako jsou ledviny a játra, což způsobuje dlouhodobé škodlivé účinky.Také je možné, že přebytek bioaktivní sloučeniny je metabolizován na toxické látky. To je důležité zejména pro látky, které se hromadí v játrech, která jsou „chemickou továrnou“ našeho těla.Přebytek bioaktivní sloučeniny může interagovat s jinými látkami přítomnými v našem těle. Je dobře známo, že některé vitamíny interagují s určitými léky a snižují jejich aktivitu, což může být škodlivé pro naše zdraví.Z těchto důvodů by měly být biologicky aktivní látky vždy konzumovány v indikovaných dávkách na základě vědecké metody.Obecně je známo jen málo vedlejších účinků vitamínů rozpustných ve vodě, protože se i v případě hypervitaminózy (až na výjimky) poměrně snadno vylučují z těla.Naopak nadbytek vitamínů rozpustných v tucích způsobuje stále vážnější škodlivé účinky. Připomeňme, že se jedná o A, E, K a D.Vitamín A se nachází v mnoha druzích ovoce a zeleniny a doplňky nejsou potřeba, pokud je dodržována vyvážená strava.Z fyziologického hlediska je jeho hlavní funkcí proces vidění. Je také známo, že je stimulantem imunitního systému.Nedostatek vitamínu A se obvykle vyskytuje v důsledku nějakého chronického onemocnění, které ovlivňuje jeho vstřebávání. Projevuje se některými příznaky spojenými s problémy se zrakem, nejčastěji infekcemi kůže, dýchacích cest a sliznic. Nadměrný příjem vitamínu A je však stále spojován s několika nemocemi a neduhy, včetně bolesti hlavy, únavy, nystagmu (mimovolné a nekontrolované pohyby očí), šupinatosti kůže, zduření lymfatických uzlin a různých kostních problémů.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220119/dietolozka-prozradila-potraviny-jez-zpusobuji-nespavost-17242927.html

https://cz.sputniknews.com/20220118/uzitecny-ranni-zvyk-pomuzete-svemu-telu-17250736.html

https://cz.sputniknews.com/20220118/i-sledovani-televize-muze-byt-zivotne-nebezpecne-nezapominejte-na-pohyb-17236929.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

zdraví, vitamíny