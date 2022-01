https://cz.sputniknews.com/20220119/pral-jsem-si-aby-mi-byl-prokazan-covid-exprezident-klaus-primo-rekl-zda-ma-strach-z-ockovani-17268807.html

„Přál jsem si, aby mi byl prokázán covid,“ exprezident Klaus přímo řekl, zda má strach z očkování

Exprezident Václav Klaus se stal hostem pořadu Epicentrum portálu Blesk. A velká část rozhovoru byla věnována očkování a Klausovu tvrdému postoji k vakcinaci... 19.01.2022, Sputnik Česká republika

Novinářka Klausovi totiž připomněla radu prezidenta Miloše Zemana: „Nech se naočkovat, Václave, dožene tě to.“ Na to Václav Klaus odpověděl, že loni covid-19 již prodělal.Podle něj byla strašná chyba, že se pootočilo zacházení s covidem od léčení k očkování. Omylem politiků vznikl podle něj nejhorší možný mix, jenž vede ke všem lockdownům a dalším hloupostem, například přeplněným testovacím centrům. „Místo, aby se dělalo všechno pro léčení lidí, tak se poblázní,“ sdělil Klaus.Když se jej pak moderátorka Vera Renovica zeptala, zda jím neotřáslo ani zmiňovaných více než 30 tisíc mrtvých na covid-19 v Česku, Klaus odvětil: „Já myslím – co by mělo otřást člověkem? Otřást člověkem by mělo, že v České republice každých dvacet minut zemře jeden člověk na rakovinu,“ zdůraznil Klaus.„Na většinu onkologických problémů neexistuje vakcinace,“ oponovala moderátorka, od Klause se však dočkala rázné odpovědi.Následně se jej moderátorka zeptala, co je důvodem, proč odmítá vakcinaci.„Je to jen o svobodě, nebo se to týká vás, že vy se bojíte, že to bude mít nějaký z těch negativních účinků, které jsme zde neúspěšně nepopsali?“ zeptala se.Dodal dále, že se nijak fanaticky, nijak hystericky očkování nebojí.Když dál vyprávěl o tom, jak jeho rodina strávila vánoční svátky, uvedl, že chytil nějaký virus a cítil se mnohem hůř, než když byl nakažen covidem, a tak na Štědrý den nikoho nenavštívil a pak si nechal udělat PCR test. Přiznal, že si přál, aby mu prokázali covid. Na otázku novinářky proč si to přál odpověděl, že chtěl dostat na 6 měsíců zase možnost kamkoliv jezdit, kamkoliv chodit.Zdůraznil mimo jiné to, že respektuje podle jeho mínění nemoudré rozhodnutí moderátorky, že se nechala opakovaně vakcinovat.Klaus se v minulých dnech obdivně vyjádřil o srbském tenistovi Novaku Djokovičovi, který se nemohl zúčastnit australského grandslamu. Exprezident přiznal, že mu poslal SMS se slovy podpory a řekl, co v ní napsal.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

