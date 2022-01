https://cz.sputniknews.com/20220119/presny-zasah-v-afghanistanu-byl-protitankovou-raketou-sestrelen-vrtulnik-mi-17-video-17264649.html

Přesný zásah. V Afghánistánu byl protitankovou raketou sestřelen vrtulník Mi-17. Video

Přesný zásah. V Afghánistánu byl protitankovou raketou sestřelen vrtulník Mi-17. Video

Na internetu se objevilo video zničení vojenského dopravního vrtulníku Mi-17 afghánského letectva v provincii Vardak. V popisu videa se uvádí, že bylo natočeno... 19.01.2022, Sputnik Česká republika

Na začátku loňského roku dobyly Alipurovy oddíly dva severní újezdy Vardaku. Zřejmě ve stejnou dobu došlo i ke zničení vrtulníku vládních sil.Vypuštěná střela uřízla ocasní část Mi-17. Vrtulník se následně otočil kolem své vlastní osy a začal padat, poté dopadl na horský svah.Mi-17 je víceúčelový vrtulník ruské výroby, moderní verze Mi-8. Sériově se vyrábí od roku 1992 a je provozován téměř ve 40 zemích.

